کلاسهای دانشگاه علم و فرهنگ تا پایان هفته آینده مجازی شد
معاونت آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ اعلام کرد: در پی شرایط جوی، ناترازی انرژی و بر اساس اعلام وزارت علوم، تمامی کلاسهای آموزشی دانشگاه از روز یکشنبه ۱۴ دی تا پنجشنبه ۱۸ دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
طبق اعلام معاونت آموزشی، این تصمیم با هدف رفاه حال دانشجویان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر در راستای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اتخاذ شده است.
بر این اساس، کلاسها از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه برگزار میشود. گفتنی است، امتحانات پایان نیمسال به صورت حضوری و مطابق با تقویم آموزشی مصوب دانشگاه برگزار میشود.