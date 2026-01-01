تو.ضیح وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان معترض:
هیچیک از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در بازداشت نیستند / تاکید وزیر علوم بر منع برخورد خودسرانه با دانشجویان
مدیر روابط عمومی وزارت علوم در پیامی در شبکه ایکس، دربارهی اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانهای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته وزیر علوم رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند. هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز طی تماسهایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد. با تلاشهای صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.