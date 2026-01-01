هیچیک از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در بازداشت نیستند / تاکید وزیر علوم بر منع برخورد خودسرانه با دانشجویان

به گزارش ایلنا، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته وزیر علوم⁩ رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند. هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز طی تماس‌هایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.

