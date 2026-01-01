خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تو.ضیح وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان معترض:

هیچیک از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در بازداشت نیستند / تاکید وزیر علوم بر منع برخورد خودسرانه با دانشجویان

هیچیک از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در بازداشت نیستند / تاکید وزیر علوم بر منع برخورد خودسرانه با دانشجویان
کد خبر : 1736239
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی وزارت علوم در پیامی در شبکه ایکس، درباره‌ی اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته وزیر علوم⁩ رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند. هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز طی تماس‌هایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.

هیچیک از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در بازداشت نیستند / تاکید وزیر علوم بر منع برخورد خودسرانه با دانشجویان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی