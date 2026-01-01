خبرگزاری کار ایران
ورود سامانه بارشی جدید به بخش‌های غربی کشور

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد امروز با ورود سامانه بارشی جدید، بخش‌های غربی کشور بارش برف و باران خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد، امروز با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشور، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، بخش‌هایی از همدان، چهارمحال‌وبختباری، لرستان و ارتفاعات شمال شرق خوزستان، بارش برف و باران خواهند داشت. 

روز جمعه علاوه بر این مناطق، استان‌های ایلام، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات غربی اصفهان بارش برف و باران خواهند داشت.

