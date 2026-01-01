به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد، امروز با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشور، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، بخش‌هایی از همدان، چهارمحال‌وبختباری، لرستان و ارتفاعات شمال شرق خوزستان، بارش برف و باران خواهند داشت.

روز جمعه علاوه بر این مناطق، استان‌های ایلام، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات غربی اصفهان بارش برف و باران خواهند داشت.

انتهای پیام/