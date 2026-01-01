ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین–کرج / برخی محورهای کشور مسدود است
جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، اعلام کرد: در محورهای شمالی، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاهبیشه، آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه و محور هراز مسیر رفتوبرگشت محدوده سهراهی چلاو گزارش شده است.
به گفته محبی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت (رفتوبرگشت) و همچنین محور چالوس و آزادراه تهران–شمال مسیر شمال به جنوب روان است.
وی افزود: تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه گفت: در سایر محورها، آزادراه قزوین–کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس با ترافیک سنگین مواجه است و بارش برف و باران در برخی محورهای استان آذربایجان غربی گزارش شده است.
سرهنگ محبی همچنین از انسداد محور شریانی پیرانشهر–تمرچین خبر داد و افزود: محورهای سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا (رفتوبرگشت)، پونل–خلخال، خوانسار–بوئینمیاندشت و چاهان–زرآباد بهعنوان محورهای غیرشریانی مسدود هستند.
وی تصریح کرد: محور گنجنامه–تویسرکان نیز دارای انسداد فصلی است.