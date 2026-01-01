به گزارش ایلنا، طاهره چنگیز در این نشست با استقبال از برگزاری جلسات هم‌اندیشی با جوان پزشکان و دانشجویان، حضور در جمع آنان را فرصتی برای یادگیری دانست و گفت: نشست‌های هم‌اندیشی با دانشجویان به ما کمک می‌کند مسائل دانشگاهی را از زوایای مختلف تحلیل کنیم، چراکه بسیاری از چالش‌های درون دانشگاه‌ها از منظر مدیران ستادی به‌طور کامل قابل مشاهده نیست و شنیدن مستقیم نظرات دانشجویان می‌تواند تصویر دقیق‌تری از واقعیت‌ها ارائه دهد.

وی با تأکید بر رویکرد مشارکتی در حل مسائل آموزشی افزود: در این جلسات باید نظام مسائل آموزشی به‌درستی احصا شود، موضوعات اولویت‌بندی شوند، راه‌حل‌های علمی و آزموده‌شده مورد بحث قرار گیرد و در نهایت، فرآیندهای اصلاحی به‌صورت عملیاتی و قابل اجرا طراحی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها از جمله اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی، اختیارات لازم در معاونت آموزشی وجود دارد، اما در موضوعاتی مانند قوانین مرتبط با طرح اجباری، اصلاحات نیازمند طی فرآیند قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی است و وزارت بهداشت در این موارد صرفاً مجری قانون محسوب می‌شود.

چنگیز همچنین بر کارکردهای تربیتی و مهارتی این نشست‌ها تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین جلساتی علاوه بر تقویت ارتباط میان مدیران ستادی و دانشجویان، نقش مؤثری در رشد شخصیتی، تقویت مهارت‌های مدیریتی، ارتباط مؤثر، گفت‌وگو، اقناع‌سازی و کار گروهی دانشجویان دارد؛ مهارت‌هایی که صرفاً از طریق کلاس‌های آموزشی منتقل نمی‌شوند.

وی با توصیه به رویکرد مرحله‌ای در طرح مسائل و ارائه پیشنهادها خاطرنشان کرد: بررسی تدریجی و تعاملی مسائل و راه‌حل‌ها میان دانشجویان و معاونت آموزشی، زمینه رسیدن به اجماع و پیگیری مستمر و پایدار اصلاحات را فراهم می‌کند.

بنابر اعلام وبدا، در ادامه این نشست، اعضای کمیته جوان پزشکان به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه آموزش علوم پزشکی مطرح کردند. مشکلات حقوقی برخی آیین‌نامه‌های مرتبط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی (PhD)، تأخیر در افزایش و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان PhD، نبود تناسب میان ظرفیت پذیرش برخی رشته‌ها با نیاز بازار کار و صندلی‌های خالی در برخی رشته‌های دستیاری از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بود.

همچنین ضرورت بازنگری در سیاست‌های پذیرش دانشجو، استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین آموزشی و آموزش الکترونیک، اصلاح کوریکولوم‌های آموزشی با رویکرد مهارت‌محوری و توانمندسازی حرفه‌ای دانشجویان، افزایش سقف کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بازتعریف تعامل نظام پزشکی شهرها با دانشجویان از دیگر موضوعات مورد تأکید اعضای کمیته بود.

اعضای کمیته جوان پزشکان همچنین نسبت به پیامدهای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بر کیفیت آموزش، برخی برخوردهای خارج از شئونات اداری و اخلاقی با دانشجویان و ضرورت آموزش حقوق دانشجویی و اخلاق حرفه‌ای به کارکنان و دانشجویان حوزه آموزش تأکید کردند.

