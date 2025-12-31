خبرگزاری کار ایران
۵ نفر در اشنویه در محاصره برف هستند/ تلاش‌ها برای نجات ادامه دارد

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی اعلام کرد: ۵ نفر در اشنویه در محاصره برف هستند.

به  گزارش ایلنا، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی اعلام کرد:  ۵ شهروند مرزنشین روستای میرآباد اشنویه به مدت ۵ روز است که در ارتفاعات صعب‌العبور مرزی ایران و عراق در محاصره برف و کولاک قرار دارند. به‌دلیل شرایط نامساعد جوی، تاکنون امکان دسترسی زمینی و هوایی نیروهای امدادی فراهم نشده است.

وی ادامه داد: وضعیت جسمانی این افراد مساعد بوده و آن‌ها در یک جانپناه طبیعی مستقر هستند و آب و غذای کافی در اختیار دارند. نیروهای امدادی ایران با هماهنگی هلال‌احمر عراق، به محض بهبود شرایط جوی، عملیات نجات را از سر خواهند گرفت.

 

