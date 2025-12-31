وی در ادامه درباره وضعیت ارز ترجیحی دارو گفت: تا این لحظه که صبح امروز در دولت حضور داشتم، هیچ صحبتی درباره حذف یا تغییر ارز ترجیحی دارو مطرح نشده، ممکن است درباره برخی اقلام مانند کالاهای اساسی بحث‌هایی وجود داشته باشد، اما در حوزه دارو فعلاً هیچ تغییری نسبت به گذشته صورت نگرفته است.

وزیر بهداشت همچنین درباره برخورد با مداخلات غیرمجاز پزشکی، به‌ویژه در حوزه جراحی‌های زیبایی، تأکید کرد: افرادی که بدون داشتن صلاحیت و مدرک معتبر پزشکی در امور درمانی و جراحی مداخله می‌کنند، مرتکب جرم شده‌اند و اقدامات آن‌ها کاملاً خلاف قانون است. این افراد به مراجع ذی‌صلاح از جمله محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

ظفرقندی در پایان با ارائه توصیه‌ای به شهروندان گفت: از مردم می‌خواهیم در انتخاب پزشک، درمانگاه یا بیمارستان دقت کافی داشته باشند. سلامت موضوعی نیست که بتوان آن را به افراد فاقد صلاحیت سپرد. مراجعه به مراکز معتبر علمی و حرفه‌ای، بهترین راه برای پیشگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر است.