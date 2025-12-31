وزیر بهداشت:
تعرفههای پزشکی هنوز در دولت تصویب نشده است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به روند تعیین تعرفههای پزشکی گفت: پیشنهاد تعرفهها هنوز مسیر قانونی خود را طی نکرده و در دولت به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا طفرقندی در حاشیه چهلمین همایش بزرگداشت مددکاری اجتماعی با شعار «همکاری بینبخشی در حمایت از کودکان»در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران، درباره روند تعیین تعرفههای پزشکی اظهار کرد: سازوکار تعرفهها به این صورت است که شورای عالی بیمه پیشنهاد تعرفه را ارائه میکند، سپس این پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود و پس از انجام محاسبات و ارزیابیها، مصوبه از سوی سازمان برنامه به دولت میرود تا در آنجا تصویب شود. این مسیر هنوز طی نشده و بنابراین وزارت بهداشت باید پیشنهاد شورای عالی بیمه را با هماهنگی سازمانهای بیمهگر به دولت ارائه کند.
وی در ادامه درباره وضعیت ارز ترجیحی دارو گفت: تا این لحظه که صبح امروز در دولت حضور داشتم، هیچ صحبتی درباره حذف یا تغییر ارز ترجیحی دارو مطرح نشده، ممکن است درباره برخی اقلام مانند کالاهای اساسی بحثهایی وجود داشته باشد، اما در حوزه دارو فعلاً هیچ تغییری نسبت به گذشته صورت نگرفته است.
وزیر بهداشت همچنین درباره برخورد با مداخلات غیرمجاز پزشکی، بهویژه در حوزه جراحیهای زیبایی، تأکید کرد: افرادی که بدون داشتن صلاحیت و مدرک معتبر پزشکی در امور درمانی و جراحی مداخله میکنند، مرتکب جرم شدهاند و اقدامات آنها کاملاً خلاف قانون است. این افراد به مراجع ذیصلاح از جمله محاکم قضایی معرفی میشوند.
ظفرقندی در پایان با ارائه توصیهای به شهروندان گفت: از مردم میخواهیم در انتخاب پزشک، درمانگاه یا بیمارستان دقت کافی داشته باشند. سلامت موضوعی نیست که بتوان آن را به افراد فاقد صلاحیت سپرد. مراجعه به مراکز معتبر علمی و حرفهای، بهترین راه برای پیشگیری از آسیبهای جبرانناپذیر است.