وزیر بهداشت:
مددکاری اجتماعی ترکیبی از علم، هنر و تعهد انسانی است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مددکاری اجتماعی را تلفیقی از علم، هنر و عشق دانست و گفت: هدف نظام درمانی باید بهگونهای باشد که بیماران، علاوه بر رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری را متحمل نشوند؛ تحقق این هدف بدون همکاری بینبخشی و تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی، بهویژه در حمایت از کودکان، ممکن نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در چهلمین همایش بزرگداشت مددکاری اجتماعی با شعار «همکاری بینبخشی در حمایت از کودکان» که امروز در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران برگزار شد، با اشاره به رسالت نظام سلامت اظهار کرد: در حوزه درمان یک جمله راهبردی وجود دارد و آن این است که باید کاری کنیم بیماران، جز رنج بیماری، رنج و دغدغه دیگری نداشته باشند. رنج بیماری بر عهده پزشکان، پرستاران، رادیولوژیستها و همه فعالان حوزه درمان است، اما بخش دوم این جمله یعنی «رنجهای دیگر» حوزهای بسیار بزرگ، عمیق و انسانی است که نقش مددکاری اجتماعی در آن برجسته میشود.
وی افزود: نظام سلامت تنها به درمان جسم محدود نمیشود و رفع نیازهای جانبی درمان، اگرچه کاری دشوار است، اما بخش مهمی از رسالت انسانی و معنوی ما محسوب میشود. در این مسیر، حمایت از کودکان، بهعنوان پاکترین و در عین حال آسیبپذیرترین اقشار جامعه، یک وظیفه اخلاقی، دینی و اجتماعی است.
وزیر بهداشت با اشاره به سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) گفت: حضرت علی(ع) نمونه کامل انسان چندبعدی است؛ شخصیتی که در میدان نبرد بیهمتاست و در عین حال در برابر کودک یتیم، سرشار از عطوفت، محبت و توجه. این نگاه باید الگوی ما در حوزه سلامت اجتماعی و مددکاری باشد.
ظفرقندی مددکاری اجتماعی را تلفیقی از علم، هنر و عشق دانست و تصریح کرد: نوع برخورد با کودک، بیمار، زن آسیبدیده، خانواده دچار بحران یا فرد در معرض آسیب، نیازمند مهارتها و مداخلات تخصصی متفاوت است. مددکاری اجتماعی تنها یک شغل نیست، بلکه هنری انسانی است که میتواند از بروز آسیبهای عمیق روانی و اجتماعی پیشگیری کند.
وی با اشاره به چالشهای جهانی و اجتماعی گفت: سالانه صدها هزار کودک در جهان بر اثر عواملی مانند آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، بدون آنکه نقشی در این شرایط داشته باشند. این واقعیتها مسئولیت ما را در قبال کودکان دوچندان میکند و نشان میدهد که حمایت از آنان نیازمند عزم جمعی و همکاری همه بخشهاست.
وزیر بهداشت همکاری بینبخشی را یکی از اولویتهای راهبردی نظام سلامت و رفاه اجتماعی دانست و افزود: حمایت مؤثر از کودکان، بهویژه کودکان در معرض خطر، تنها در سایه همبستگی، هماهنگی و مسئولیتپذیری میان نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، آموزشوپرورش و همچنین مشارکت خیرین امکانپذیر است.
وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت گفت: سلامت صرفاً نبود بیماری نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی را دربرمیگیرد. این تعریف جایگاه بیبدیل سلامت اجتماعی و نقش حرفهای مددکاری اجتماعی را در تحقق سلامت جامعه بهروشنی نشان میدهد.
ظفرقندی با بیان اینکه مراکز درمانی یکی از مهمترین پایگاههای شناسایی و مداخله بههنگام در حمایت از کودکان و زنان آسیبدیده هستند، خاطرنشان کرد: حضور کودکان بیسرپرست، بدسرپرست، قربانیان کودکآزاری و خانوادههای درگیر فقر و خشونت خانگی، اهمیت نقش مددکاران اجتماعی را بهعنوان گذرگاهی امن میان کودک، خانواده، نظام سلامت و نهادهای حمایتی دوچندان میکند.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته، مددکاران اجتماعی وزارت بهداشت با تمرکز بر حمایت از کودکان و گروههای آسیبپذیر، گامهای مؤثری در تخصصیسازی خدمات، ارتقای فرآیندهای مداخله و اجرای قوانین حمایتی، بهویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برداشتهاند.
وزیر بهداشت با اشاره به محدودیت منابع، تحریمها و افزایش بحرانهای اجتماعی تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی مددکاری اجتماعی، بهویژه در اورژانسهای بیمارستانی، شبکه مراکز سراج و مراکز آموزشی و مشاورهای، باید با نگاهی راهبردی و آیندهنگر دنبال شود.
وی چهلمین سال بزرگداشت مددکاری اجتماعی را فرصتی برای بازنگری در مسئولیتهای مشترک دانست و گفت: حمایت از کودکان بهعنوان سرمایههای انسانی آینده کشور، نیازمند نگاهی فرابخشی و تعهدی جمعی است.
ظفرقندی در پایان ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و گرامیداشت روز ملی مددکاری اجتماعی، از تلاشهای ارزشمند و متعهدانه مددکاران اجتماعی کشور، بهویژه همکاران فعال در نظام سلامت، صمیمانه قدردانی کرد و بر پیگیری مطالبات و بهبود شرلیط کاری این قشر تاکید کرد.
در این مراسم همچنین یکی از مددکاران به عنوان نماینده ممدکاران کشور، مهم ترین مشکلات را در حضور وزیر مطرح کردند و وزیر نیز با شنیدن این مشکلات از معاون درمان وزارت بهداشت درخواست کرد تا این مشکلات را پیگیری و به نتیجه موثر برساند.
در این مراسم که سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و برخی از مدیران وزارت بهداشت نیز حضور داشتند از تعدادی از مددکاران با اهدای لوح تجلیل شد.