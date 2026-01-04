«معصومه صفایی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، دربارهٔ وضعیت پارک پردیسان اظهار داشت: متأسفانه ما با مشکل غذارسانی غیراصولی به حیوانات در محدودهٔ پردیسان مواجهیم. با وجود تأکیدهای مکرر، این عمل باید مدیریت‌شده و آگاهانه انجام شود. دوستداران حیوانات گاه علاقهٔ خود را در جای نامناسب ابراز می‌کنند.

وی با بیان اینکه پردیسان مجموعه‌ای تحت نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست و محل نگهداری حیوانات وحشی بیمار، آسیب دیده و مشکل‌دار است، افزود: این مجموعه در واقع یک بیمارستان حیات‌وحش است و لازم است محیطی ایزوله‌تر داشته باشد و کمتر در معرض تعاملات غیرضروری قرار گیرد. اما متأسفانه برخی شهروندان گمان می‌کنند ما دشمن جانوران هستیم، در حالی که تمام دغدغهٔ ما حفظ این موجودات است.

معاون دفتر حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست در توضیح خطرات غذارسانی بی‌ضابطه گفت: تأمین غذا و پناه به صورت غیراصولی، باعث کاهش هوشیاری طبیعی حیوان و افزایش بیرویهٔ جمعیت می‌شود. آنچه اخیراً رخ داد، ناشی از تردد گربه‌های اهلی و انتقال یک ویروس خطرناک بود که متأسفانه باعث ابتلای دو گربه‌سان در پردیسان شد.

صفایی با تقدیر از تلاش بی‌وقفهٔ کارکنان، خاطرنشان کرد: همکاران ما شبانه‌روز و حتی تا ساعات پایانی شب برای نجات این حیوانات تلاش کردند و با تهیهٔ داروهای کمیاب از بازار آزاد، تمام توان خود را به کار بستند. اما متأسفانه با توجه به کشندگی حدود ۵۰ درصدی این ویروس حتی در گربه‌های اهلی و عدم وجود آنتی‌بادی کافی در حیوانات وحشی، علیرغم همهٔ تلاش‌ها، نتوانستیم جان آن‌ها را نجات دهیم.

وی با اشاره به اقدامات فوری انجام‌شده تصریح کرد: بلافاصله پس از این حادثه، قرنطینهٔ کامل کلینیک، ضدعفونی تمام قفس‌ها و محوطه با رعایت پروتکل‌های شدید بهداشتی شامل استفاده از روپوش، دستکش و کفپوش مخصوص و همچنین نصب مواد ضدعفونی در تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها انجام شد. خوشبختانه تا این لحظه سایر حیوانات سالم هستند و مشکلی مشاهده نشده است. مطابق تأکید سرپرست پارک، منشأ این حادثه ورود حیوانات اهلی به منطقه بوده و به همین دلیل قرنطینه اعمال شده است.

در ادامهٔ توضیحات معصومه صفایی دربارهٔ شیوع بیماری ویروسی در پارک پردیسان، وی در پاسخ به این پرسش که «قرنطینه در محوطهٔ بزرگ پردیسان چگونه اجرا می‌شود؟» توضیح داد: قرنطینهٔ ما متمرکز بر گربه‌سانان وحشی است. در واقع، محدودهٔ کلینیک پردیسان که مانند بخش‌های عمومی و ویژهٔ یک بیمارستان عمل می‌کند، کاملاً ایزوله شده است. حیوانات تحت درمان یا آن‌هایی که به دلیل آسیب شدید امکان رهاسازی ندارند، در قفس‌های مجزا در این محوطه نگهداری می‌شوند. مشابه بیمارستان‌های انسانی، پس از بهبود یا تعیین تکلیف نهایی، از این بخش منتقل می‌شوند. اکنون هیچ ورود و خروجی به این محدوده انجام نمی‌شود و تمام پروتکل‌های جلوگیری از انتشار ویروس به دقت رعایت می‌شود.

معیار پایان قرنطینه مشابه پروتکل‌های بیماری‌های واگیردار

معاون دفتر حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست دربارهٔ معیار پایان دورهٔ قرنطینه تشریح کرد: مانند پروتکل‌های مقابله با بیماری‌هایی چون کرونا، باید دورهٔ نهفتگی بیماری سپری شود. فکر می‌کنم حدود ۱۰ تا ۱۴ روز نیاز است تا مطمئن شویم سایر حیوانات هیچ علامتی نشان نمی‌دهند. پس از اطمینان، می‌توانیم سطح اقدامات حفاظتی را به تدریج کاهش دهیم.

راهکار فوری: آگاه‌سازی و مدیریت جمعیت حیوانات

او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این حادثه و غذارسانی غیرمجاز وجود دارد، گفت: موضوع را به طور کامل به ریاست سازمان ارائه کرده‌ایم. در مرحلهٔ نخست، با نصب بنرهای هشداردهنده در سطح پارک، مردم را از ممنوعیت یا محدودیت غذارسانی آگاه می‌کنیم. راهکار بلندمدت‌تر، مدیریت جمعیت سگ‌ها و گربه‌های حاضر در پارک است. در حال حاضر هنگام پیاده‌روی شاهد گروه‌های چندتایی از آن‌ها هستیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با عملیات زنده‌گیری، عقیم‌سازی و انتقال کنترل‌شده، جمعیت آن‌ها را مدیریت کنیم. در غیر این صورت، این مورد آخرین تلفات نخواهد بود، چرا که مواجهه و انتقال بیماری امری محتمل و ادامه‌دار است.

