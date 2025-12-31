کشف محموله قاچاق ۳۰ میلیاردی با پوشش بسته پُستی
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف و ضبط کالای قاچاق در پوشش محمولههای پستی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال توسط کارکنان پلیس راه آهن هرمزگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «رضا بنی اسدی فر» در تشریح این خبر گفت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس راه آهن هرمزگان حین کنترل و رصد محمولههای پستی طی دو مرحله به تعدادی مرسوله پستی مظنون شدند.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه افزود: کارکنان هوشیار پلیس راهآهن استان هرمزگان پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی از مبادی ذیصلاح و با حضور نماینده سازمان مربوطه، اقدام به بررسی دقیق و تخصصی محمولهای که در پوشش مرسولههای پستی جاساز شده نمودند، که در این عملیات تعداد حدود ۹۰۰ قلم اجناس قاچاق از نوع لوازم الکترونیکی و صوتی فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.
به گزارش پلیس، سردار بنی اسدی فر در پایان با اشاره به اینکه مجموعه پلیس راه آهن در راستای تحقق شعار سال و کمک به اقتصاد کشور با سوداگران و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی در حوزه صنعت ریلی قاطعانه برخورد خواهد کرد خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده که در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.