کشف محموله قاچاق ۳۰ میلیاردی با پوشش بسته پُستی

به گزارش ایلنا، سردار «رضا بنی اسدی فر» در تشریح این خبر گفت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس راه آهن هرمزگان حین کنترل و رصد محموله‌های پستی طی دو مرحله به تعدادی مرسوله پستی مظنون شدند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه افزود: کارکنان هوشیار پلیس راه‌آهن استان هرمزگان پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی از مبادی ذی‌صلاح و با حضور نماینده سازمان مربوطه، اقدام به بررسی دقیق و تخصصی محموله‌ای که در پوشش مرسوله‌های پستی جاساز شده نمودند، که در این عملیات تعداد حدود ۹۰۰ قلم اجناس قاچاق از نوع لوازم الکترونیکی و صوتی فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

به گزارش پلیس، سردار بنی اسدی فر در پایان با اشاره به اینکه مجموعه پلیس راه آهن در راستای تحقق شعار سال و کمک به اقتصاد کشور با سوداگران و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی در حوزه صنعت ریلی قاطعانه برخورد خواهد کرد خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده که در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

