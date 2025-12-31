۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور
جمعیت هلال احمر در اطلاعیه شماره ۳ مربوط به امدادرسانی در سوانح جوی ۴ روز گذشته، اعلام کرد: از صبح روز ۶ دیماه، تا صبح امروز ۱۰ دی، به بیش از ۲۵ هزار هموطن متاثر از سیلاب و برف و کولاک امدادرسانی شده و متاسفانه ۱۰ نفر در سوانح جوی جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ متن اطلاعیه شماره ۳ هلالاحمر در رابطه با خطرات و سوانح جوی ۴ روز گذشته به شرح زیر است:
۱. استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، در ۴ روز اخیر تحت تاثیر موج جدید بارشی، در معرض سیلاب و برف و کولاک قرار گرفته اند.
۲. ۱۷۷ شعبه جمعیت هلالاحمر در ۳۴۱ منطقه عملیاتی به ۲۵ هزار و ۸۰۶ نفر از شهروندان خدماترسانی کردند و ۲۱ مصدوم از استانهای آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان، را به مراکز درمانی انتقال دادند. همچنین در مناطق متاثر، ۳۹۴۸ نفر اسکان اضطراری داده شدند.
۳. درر ۴ روز گذشته، ۱۵۴ منزل به همت نیروهای هلال احمر از محاصره آب خارج شدند، ۵۳۷۷ خودرو از کولاک و سیل رهاسازی شده و ۸۴۵ نفر از گرفتارشدگان در سیل و کولاک به مناطق امن منتقل شدند. با این وجود متاسفانه ۱۰ نفر از شهروندان نیز بر اثر حوادث جوی جان خود را در آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد، از دست دادند.
۴. عملیات هلال احمر در مناطق متاثر با به کارگیری ۱۸۱۹ نیروی عملیاتی، ۴۲۴ آمبولانس و خودروی امدادی ادامه دارد و تمام ظرفیتها برای پیدا کردن ۲ مفقودی در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شده است.
۵. به تمامی هموطنان در مناطق متاثر از بارشها توصیه میشود تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
۶. تمامیکوهنوردان از صعود به ارتفاعات، و هموطنان از اتراق در کنار رودخانهها و محیطهای آبی اجتناب کنند.
۷. ۲۵ هزار امدادگر هلال احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در امادگی کامل برای کمک به هموطنان قرار دارند و شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و دریافت گزارشها در رابطه با حوادث احتمالی است.