۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن اطلاعیه شماره ۳ هلال‌احمر در رابطه با خطرات و سوانح جوی ۴ روز گذشته به شرح زیر است:

۱. استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، در ۴ روز اخیر تحت تاثیر موج جدید بارشی، در معرض سیلاب و برف و کولاک قرار گرفته اند.

۲. ۱۷۷ شعبه جمعیت هلال‌احمر در ۳۴۱ منطقه عملیاتی به ۲۵ هزار و ۸۰۶ نفر از شهروندان خدمات‌رسانی کردند و ۲۱ مصدوم از استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان، را به مراکز درمانی انتقال دادند. همچنین در مناطق متاثر، ۳۹۴۸ نفر اسکان اضطراری داده شدند.

۳. درر ۴ روز گذشته، ۱۵۴ منزل به همت نیروهای هلال احمر از محاصره آب خارج شدند، ۵۳۷۷ خودرو از کولاک و سیل رهاسازی شده و ۸۴۵ نفر از گرفتارشدگان در سیل و کولاک به مناطق امن منتقل شدند. با این وجود متاسفانه ۱۰ نفر از شهروندان نیز بر اثر حوادث جوی جان خود را در آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد، از دست دادند.

۴. عملیات هلال احمر در مناطق متاثر با به کارگیری ۱۸۱۹ نیروی عملیاتی، ۴۲۴ آمبولانس و خودروی امدادی ادامه دارد و تمام ظرفیت‌ها برای پیدا کردن ۲ مفقودی در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شده است.

۵. به تمامی هموطنان در مناطق متاثر از بارش‌ها توصیه می‌شود تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

۶. تمامی‌کوهنوردان از صعود به ارتفاعات، و هم‌وطنان از اتراق در کنار رودخانه‌ها و محیط‌های آبی اجتناب کنند.

۷. ۲۵ هزار امدادگر هلال احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در امادگی کامل برای کمک به هموطنان قرار دارند و شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و دریافت گزارش‌ها در رابطه با حوادث احتمالی است.

انتهای پیام/