خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور

۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور
کد خبر : 1735953
لینک کوتاه کپی شد.

جمعیت هلال احمر در اطلاعیه شماره ۳ مربوط به امدادرسانی در سوانح جوی ۴ روز گذشته، اعلام کرد: از صبح روز ۶ دی‌ماه، تا صبح امروز ۱۰ دی، به بیش از ۲۵ هزار هموطن متاثر از سیلاب و برف و کولاک امدادرسانی شده و متاسفانه ۱۰ نفر در سوانح جوی جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن اطلاعیه شماره ۳ هلال‌احمر در رابطه با خطرات و سوانح جوی ۴ روز گذشته به شرح زیر است: 

۱. استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، در ۴ روز اخیر تحت تاثیر موج جدید بارشی، در معرض سیلاب و برف و کولاک قرار گرفته اند. 

۲. ۱۷۷ شعبه جمعیت هلال‌احمر در ۳۴۱ منطقه عملیاتی به ۲۵ هزار و ۸۰۶ نفر از شهروندان خدمات‌رسانی کردند و ۲۱ مصدوم از استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان، را به مراکز درمانی انتقال دادند. همچنین در مناطق متاثر، ۳۹۴۸ نفر اسکان اضطراری داده شدند. 

۳. درر ۴ روز گذشته، ۱۵۴ منزل به همت نیروهای هلال احمر از محاصره آب خارج شدند، ۵۳۷۷ خودرو از کولاک و سیل رهاسازی شده و ۸۴۵ نفر از گرفتارشدگان در سیل و کولاک به مناطق امن منتقل شدند. با این وجود متاسفانه ۱۰ نفر از شهروندان نیز بر اثر حوادث جوی جان خود را در آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد، از دست دادند. 

۴. عملیات هلال احمر در مناطق متاثر با به کارگیری ۱۸۱۹ نیروی عملیاتی، ۴۲۴ آمبولانس و خودروی امدادی ادامه دارد و تمام ظرفیت‌ها برای پیدا کردن ۲ مفقودی در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شده است. 

۵. به تمامی هموطنان در مناطق متاثر از بارش‌ها توصیه می‌شود تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. 

۶. تمامی‌کوهنوردان از صعود به ارتفاعات، و هم‌وطنان از اتراق در کنار رودخانه‌ها و محیط‌های آبی اجتناب کنند. 

۷. ۲۵ هزار امدادگر هلال احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در امادگی کامل برای کمک به هموطنان قرار دارند و شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و دریافت گزارش‌ها در رابطه با حوادث احتمالی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی