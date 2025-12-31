خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر»

تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر»
کد خبر : 1735932
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر» در میدان امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان رویداد فرهنگی هنری رونمایی از نماد «فاتح خیبر» اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور با حضور پایتخت نشینان در میدان امام‌خمینی (ره) آغاز می‌شود. 

وی در ادامه اظهار کرد: بدین منظور، محدودیت‌های تردد از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳، به‌صورت مرحله‌ای و در سه محدوده اجرا خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در مرحله اول محدوده ضلع شرقی خیابان سعدی، ضلع غربی خیابان خیام، ضلع شمالی محور اکباتان–سعدی و ضلع جنوبی خیابان پانزده خرداد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

او اضافه کرد: در مرحله دوم، این محدودیت‌ها در محدوده ضلع شرقی تقاطع سرچشمه، ضلع غربی تقاطع خیابان خیام، ضلع شمالی خیابان جمهوری و ضلع جنوبی خیابان پانزده خرداد اعمال می‌شود و در نهایت، مرحله سوم شامل محدوده ضلع غربی خیابان دیالمی، ضلع شرقی خیابان خیام، ضلع شمالی خیابان جمهوری و ضلع جنوبی خیابان پانزده خرداد خواهد بود. 

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: ممنوعیت‌های توقف در میدان امام خمینی (ره) و کلیه معابر منتهی به میدان امام خمینی (ره) تا شعاع ۵۰ متر انجام می‌پ ذیرد. 

وی ادامه داد: محدودیت‌های تردد در خیابان امیرکبیر از تقاطع سعدی جنوبی به سمت غرب، خیابان اکباتان از تقاطع لاله‌زار به سمت میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی از تقاطع سرهنگ سخایی به سمت جنوب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع خیابان خیام به سمت شرق برقرار می‌شود. همچنین کنترل کلیه خیابان‌های خروجی از میدان امام خمینی (ره) از جمله باب همایون، ناصر خسرو و سایر معابر به‌منظور جلوگیری از تردد خلاف جهت کلیه وسایل نقلیه به‌ویژه موتورسیکلت‌ها، در دستور کار قرار دارد. 

سردار موسوی‌پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف خودروهای شخصی درجنوب به شمال خیابان فردوسی، خیابان امام خمینی (ره) بعد از خیابان خیام تا میدان حسن آباد، خیابان سعدی جنوبی در هر دومسیر و خیابان سعدی شمالی مسیر شمال به جنوب از خیابان قائدی تاتقاطع خیابان اکباتان، امیرکبیرحدفاصل سه راه امین حضورتا قبل از خیابان سعدی مسیر شرق به غرب ودر ضلع جنوب داخل خط ویژه، خیابان ملت بالاتر از خیابان اکباتان تا تقاطع خیابان جمهوری، خیابان خیام بالاتر از خیابان بهشت تا تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان سی تیر و خیابان سرهنگ سخایی می‌باشد. 

سردار موسوی‌پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره‌آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد. 

وی در پایان خطاب به شهروندان و مراجعه کنندگان در این مراسم گفت: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (از اتوبوس و مترو) استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی