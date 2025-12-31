تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر»
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر» در میدان امام خمینی (ره) خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان رویداد فرهنگی هنری رونمایی از نماد «فاتح خیبر» اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور با حضور پایتخت نشینان در میدان امامخمینی (ره) آغاز میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: بدین منظور، محدودیتهای تردد از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳، بهصورت مرحلهای و در سه محدوده اجرا خواهد شد؛ بهگونهای که در مرحله اول محدوده ضلع شرقی خیابان سعدی، ضلع غربی خیابان خیام، ضلع شمالی محور اکباتان–سعدی و ضلع جنوبی خیابان پانزده خرداد تحت پوشش قرار میگیرد.
او اضافه کرد: در مرحله دوم، این محدودیتها در محدوده ضلع شرقی تقاطع سرچشمه، ضلع غربی تقاطع خیابان خیام، ضلع شمالی خیابان جمهوری و ضلع جنوبی خیابان پانزده خرداد اعمال میشود و در نهایت، مرحله سوم شامل محدوده ضلع غربی خیابان دیالمی، ضلع شرقی خیابان خیام، ضلع شمالی خیابان جمهوری و ضلع جنوبی خیابان پانزده خرداد خواهد بود.
سردار موسویپور در ادامه افزود: ممنوعیتهای توقف در میدان امام خمینی (ره) و کلیه معابر منتهی به میدان امام خمینی (ره) تا شعاع ۵۰ متر انجام میپ ذیرد.
وی ادامه داد: محدودیتهای تردد در خیابان امیرکبیر از تقاطع سعدی جنوبی به سمت غرب، خیابان اکباتان از تقاطع لالهزار به سمت میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی از تقاطع سرهنگ سخایی به سمت جنوب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع خیابان خیام به سمت شرق برقرار میشود. همچنین کنترل کلیه خیابانهای خروجی از میدان امام خمینی (ره) از جمله باب همایون، ناصر خسرو و سایر معابر بهمنظور جلوگیری از تردد خلاف جهت کلیه وسایل نقلیه بهویژه موتورسیکلتها، در دستور کار قرار دارد.
سردار موسویپور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف خودروهای شخصی درجنوب به شمال خیابان فردوسی، خیابان امام خمینی (ره) بعد از خیابان خیام تا میدان حسن آباد، خیابان سعدی جنوبی در هر دومسیر و خیابان سعدی شمالی مسیر شمال به جنوب از خیابان قائدی تاتقاطع خیابان اکباتان، امیرکبیرحدفاصل سه راه امین حضورتا قبل از خیابان سعدی مسیر شرق به غرب ودر ضلع جنوب داخل خط ویژه، خیابان ملت بالاتر از خیابان اکباتان تا تقاطع خیابان جمهوری، خیابان خیام بالاتر از خیابان بهشت تا تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان سی تیر و خیابان سرهنگ سخایی میباشد.
سردار موسویپور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطرهآمیز در معابر منتهی به طول مسیر جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.
وی در پایان خطاب به شهروندان و مراجعه کنندگان در این مراسم گفت: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (از اتوبوس و مترو) استفاده کنند.