نقش تعاملات شهرداری تهران و اتاق اصناف در رفع مشکلات صنفی و کمک به معیشت شهروندان

به گزارش ایلنا به نقل از شهر چهارمین نشست شهرداری تهران با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها با حضور "داود گودرزی"، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، "حمیدرضا رستگار" رئیس اتاق اصناف تهران، "مجتبی اقوامی پناه"، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و مسوولین اتاق اصناف و اتحادیه‌ها با محوریت بررسی موضوعات مختلف و مورد درخواست اتاق اصناف و اتحادیه‌ها برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد درخواست اصناف و اتحادیه ها تصمیم گیری شد.

داوود گودرزی در این جلسه با تشکر از زحمات و همکاری های اتاق اصناف در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری این دو نهاد، گفت: بی تردید موضوعات و مصوبات اتاق اصناف و شهرداری تهران بهتر از این ها هم اجرایی خواهد شد. بنابراین باید سریع تر پیگیری و محقق شوند.

وی در ادامه افزود: باید این موضوع مهم را بدانیم که در شرایط موجود سیاسی و اقتصادی جامعه یک دستور،نامه و پیگیری های ما چه اثری را می تواند در حل مسایل شهروندان و جامعه داشته باشد.لذا با هم و در کنار هم به خدمات رسانی به شهروندان بپردازیم.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح بازارهای میادین میوه و تره بار در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات موفق شهرداری تهران راه اندازی ۳۱۶ بازار میوه و تره بار است که در آن محصولات ارزان تر از سطح شهر تهران به شهروندان عرضه می شود. شهرداری تهران بدنبال سود نیست، بلکه تنها به بدنبال ارائه خدمت به شهروندان است.

وی به برگزاری جلسات مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه ها پرداخت و در ادامه گفت: ما در برگزاری این جلسات بدنبال خروجی و نتیجه اثربخش برای مردم و شهر تهران هستیم و قطعا با کمک و همراهی اتاق اصناف تهران به این مهم دست خواهیم یافت.

به گفته گودرزی جهت تامین کالاها طرح مکتوبی به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است، اما تاکنون نتیجه ای دریافت نکردیم.

"مجتبی اقوامی پناه" مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات نشست های گذشته با اصناف گفت: تعامل شهرداری تهران با اصناف نقش مهمی در کاهش مشکلات صنفی دارد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در در جهت گام های مهمی برداشته است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات و موضوعات مختلفی چون آرای ماده ۱٠٠ساختمان های اتحادیه های صنفی، عوارض تابلوهای تجاری، آسیب های اجتماعی در راسته های صنفی و... در حال رسیدگی و بر طرف شدن است.

انتهای پیام/