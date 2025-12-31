پرسنل یگان ویژه فراجا از جنس همین مردم است

به گزارش ایلنا، «محمدرضا طورانی» استاد دانشگاه و استراتژیست رسانه در یادداشتی نوشت: در فیلم‌های کف بازار، صحنه‌های متعددی وجود دارد که نشان از بالندگی، هوشیاری، هوشمندی و سعه صدر نیروهای پلیس دارد که حاکی از آموزش‌های مهارت محور در بستر جنگ شناختی و هیبریدی است. مخرج مشترک تمام این لحظات صبر و مظلومیت در عین اقتدار می‌باشد.

واقعیت میدان این است که ساختار حاکمیتی ایران، لازم است سکوت کند؛ درست مثل پلیس وطن. نه از سر ضعف، بلکه از سر فهم میدان و ادراک برخاسته از آموزش‌های افسران نبرد شناختی و جنگ فرانَرم فراجا.

پلیس چرا سکوت می‌کند؟ چون کسانی که به خیابان می‌آیند و شعار می‌دهند، محق‌اند. مردمی که هر روز می‌بینند ارزش پول‌شان جلوی چشم‌شان آب می‌شود، دارایی‌شان کوچک‌تر می‌شود و گذران زندگی سخت‌تر. آدم عصبانی فریاد بزند یا دشنام بدهد، حَرَجی بر او نیست.

سکوت جمهوری اسلامی ایران دقیقا از همین‌جا می‌آید؛ همان‌طور که پلیس، با آرامش صبوری می‌کند. چون می‌بیند؛ که معترض، حق دارد. آن افسر جنگ شناختی و پرسنل یگان ویژه فراجا هم، خودش درگیر همین فشارها و از جنس همین مردم می‌باشند. اما صحنه یک جایی دردناک‌تر می‌شود؛ آن‌جا که رنگ مظلومیت می‌گیرد.

مظلومیت پلیس چه وقت است؟ آن‌وقت که در هیاهوی کف خیابان، جای دوست و دشمن عوض می‌شود. زمانیکه فریاد شنیده می‌شود، اما ریشه فریاد دیده نمی‌شود.

