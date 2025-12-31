یادداشت؛
پرسنل یگان ویژه فراجا از جنس همین مردم است
پلیس چرا سکوت میکند؟ چون کسانی که به خیابان میآیند و شعار میدهند، محقاند. مردمی که هر روز میبینند ارزش پولشان جلوی چشمشان آب میشود، داراییشان کوچکتر میشود و گذران زندگی سختتر. آدم عصبانی فریاد بزند یا دشنام بدهد، حَرَجی بر او نیست.
به گزارش ایلنا، «محمدرضا طورانی» استاد دانشگاه و استراتژیست رسانه در یادداشتی نوشت: در فیلمهای کف بازار، صحنههای متعددی وجود دارد که نشان از بالندگی، هوشیاری، هوشمندی و سعه صدر نیروهای پلیس دارد که حاکی از آموزشهای مهارت محور در بستر جنگ شناختی و هیبریدی است. مخرج مشترک تمام این لحظات صبر و مظلومیت در عین اقتدار میباشد.
واقعیت میدان این است که ساختار حاکمیتی ایران، لازم است سکوت کند؛ درست مثل پلیس وطن. نه از سر ضعف، بلکه از سر فهم میدان و ادراک برخاسته از آموزشهای افسران نبرد شناختی و جنگ فرانَرم فراجا.
سکوت جمهوری اسلامی ایران دقیقا از همینجا میآید؛ همانطور که پلیس، با آرامش صبوری میکند. چون میبیند؛ که معترض، حق دارد. آن افسر جنگ شناختی و پرسنل یگان ویژه فراجا هم، خودش درگیر همین فشارها و از جنس همین مردم میباشند. اما صحنه یک جایی دردناکتر میشود؛ آنجا که رنگ مظلومیت میگیرد.
مظلومیت پلیس چه وقت است؟ آنوقت که در هیاهوی کف خیابان، جای دوست و دشمن عوض میشود. زمانیکه فریاد شنیده میشود، اما ریشه فریاد دیده نمیشود.