خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

پایان عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش معدن بافق/ علت حادثه هنوز مشخص نیست

پایان عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش معدن بافق/ علت حادثه هنوز مشخص نیست
کد خبر : 1735801
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد با اشاره به حادثه ریزش معدن در این استان اعلام کرد: در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که اقدامات درمانی لازم و اکسیژن‌تراپی برای آن‌ها انجام شده و عملیات امداد و نجات نیز به پایان رسیده است.

«محمد عشقی» مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه ریزش معدن در این استان و علت وقوع آن گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی ما از ابتدای حادثه بر انجام عملیات امداد و نجات و رسیدگی به مصدومان بوده و هنوز بررسی دقیق علت حادثه به‌صورت تخصصی انجام نشده است.

وی افزود: در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که برای آن‌ها اقدامات درمانی و اکسیژن‌تراپی انجام شد و دو نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته مدیرعامل هلال‌احمر استان یزد، عملیات امداد و نجات در این معدن به پایان رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی