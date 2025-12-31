پایان عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش معدن بافق/ علت حادثه هنوز مشخص نیست

«محمد عشقی» مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه ریزش معدن در این استان و علت وقوع آن گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی ما از ابتدای حادثه بر انجام عملیات امداد و نجات و رسیدگی به مصدومان بوده و هنوز بررسی دقیق علت حادثه به‌صورت تخصصی انجام نشده است.

وی افزود: در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که برای آن‌ها اقدامات درمانی و اکسیژن‌تراپی انجام شد و دو نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته مدیرعامل هلال‌احمر استان یزد، عملیات امداد و نجات در این معدن به پایان رسیده است.

