در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
پایان عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش معدن بافق/ علت حادثه هنوز مشخص نیست
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد با اشاره به حادثه ریزش معدن در این استان اعلام کرد: در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که اقدامات درمانی لازم و اکسیژنتراپی برای آنها انجام شده و عملیات امداد و نجات نیز به پایان رسیده است.
«محمد عشقی» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه ریزش معدن در این استان و علت وقوع آن گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی ما از ابتدای حادثه بر انجام عملیات امداد و نجات و رسیدگی به مصدومان بوده و هنوز بررسی دقیق علت حادثه بهصورت تخصصی انجام نشده است.
وی افزود: در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که برای آنها اقدامات درمانی و اکسیژنتراپی انجام شد و دو نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته مدیرعامل هلالاحمر استان یزد، عملیات امداد و نجات در این معدن به پایان رسیده است.