مدیران کل حراست سه دانشگاه در تهران تغییر کردند

به گزارش ایلنا، در تداوم رویکرد حراست وزارت علوم برای ارتقای «حکمرانی صیانتی» و تقویت امنیت در محیط‌های دانشگاهی، مدیران کل حراست سه دانشگاه تهران طی روزهای اخیر تغییر یافته‌اند. این اقدام مبتنی بر چرخه‌های معمول بهسازی مدیریتی است که هدف آن افزایش کارآمدی، چابکی و هم‌افزایی در صیانت از جامعه علمی است.

مراسم معارفه مدیر حراست دانشگاه الزهرا (س) امروز، سه‌شنبه (۹ دی ماه) با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، رئیس دانشگاه الزهرا و مدیران حراست کل استان تهران برگزار شد؛ در این آیین، از خدمات مدیر پیشین تقدیر و آقای محمد مهدی زاده به عنوان مدیر حراست دانشگاه منصوب گردید.

همچنین، مراسم معارفه مدیران کل حراست دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران (آقایان کاظم‌زاده و دکتر فیلی) طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.

