در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

مصدومیت ۶ نفر در ریزش معدن بافق؛ ۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به حادثه ریزش معدن در شهرستان بافق اعلام کرد: این حادثه ۶ نفر مصدوم داشته است که چهار نفر در محل درمان شدند. همچنین دو نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و موردی از حبس‌شدگی گزارش نشده است.

«ابوالفضل ماهرخ» سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه ریزش معدن در شهرستان بافق از استان یزد توضیح داد: این حادثه در بخش کارگاهی معدن رخ داده و خوشبختانه موردی از حبس‌شدگی به‌صورت قطعی به اورژانس گزارش نشده است. 

وی افزود: این حادثه ۶ نفر مصدوم داشته است که  از این تعداد، چهار نفر در محل حادثه درمان شدند و دو نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند که خوشبختانه بدحال نبودند. 

ماهرخ با اشاره به اقدامات اورژانس گفت: سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و نیروهای اورژانس همچنان در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، خدمات لازم ارائه شود.

