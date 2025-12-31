در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
مصدومیت ۶ نفر در ریزش معدن بافق؛ ۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدهاند
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به حادثه ریزش معدن در شهرستان بافق اعلام کرد: این حادثه ۶ نفر مصدوم داشته است که چهار نفر در محل درمان شدند. همچنین دو نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و موردی از حبسشدگی گزارش نشده است.
«ابوالفضل ماهرخ» سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه ریزش معدن در شهرستان بافق از استان یزد توضیح داد: این حادثه در بخش کارگاهی معدن رخ داده و خوشبختانه موردی از حبسشدگی بهصورت قطعی به اورژانس گزارش نشده است.
وی افزود: این حادثه ۶ نفر مصدوم داشته است که از این تعداد، چهار نفر در محل حادثه درمان شدند و دو نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند که خوشبختانه بدحال نبودند.
ماهرخ با اشاره به اقدامات اورژانس گفت: سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و نیروهای اورژانس همچنان در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، خدمات لازم ارائه شود.