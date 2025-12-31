ریزش معدن کوشک در بافق/ احتمال وجود افراد حبس شده در معدن

به گزارش ایلنا، محمد عشقی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد اعلام کرد: با اعلام حادثه در معدن کوشک بافق، دو تیم عملیاتی هلال‌احمر بافق به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

تا این لحظه ۳ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند و یک نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و یک نفر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیم‌های عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.

با وجود احتمال حبس افراد یا مصدومان در بخش‌های پایین‌تر معدن، عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی محیط ادامه دارد و پس از تکمیل عملیات دسترسی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

