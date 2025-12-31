گزارش اولیه؛
ریزش معدن کوشک در بافق/ احتمال وجود افراد حبس شده در معدن
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد از ریزش معدن کوشک در بافق خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد عشقی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد اعلام کرد: با اعلام حادثه در معدن کوشک بافق، دو تیم عملیاتی هلالاحمر بافق به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
تا این لحظه ۳ نفر از مصدومان بهصورت سرپایی در محل درمان شدند و یک نفر توسط آمبولانس هلالاحمر و یک نفر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیمهای عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.
با وجود احتمال حبس افراد یا مصدومان در بخشهای پایینتر معدن، عملیات امدادرسانی و ایمنسازی محیط ادامه دارد و پس از تکمیل عملیات دسترسی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.