کشف ۴ شیء باستانی در جیرفت

فرمانده انتظامی جیرفت گفت: این اشیا عتیقه حین بازرسی از یک خودرو پاترول توسط ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر کشف شد.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی جیرفت با اعلام این خبر، بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان، حین کنترل خودرو های عبوری محور "جیرفت – کرمان"، در بازرسی از یک دستگاه خودروی پاترول، ۲ ظرف سنگی، ۲ عدد شی فلزی باستانی و دو دستگاه گنج یاب را کشف کردند.

سرهنگ "فیروزبخت" با اشاره به اینکه این اشیای باستانی برای تعین قدمت و پیشینه تاریخی به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

