خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری غیرحضوری کلاس‌های آموزشی تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

برگزاری غیرحضوری کلاس‌های آموزشی تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کد خبر : 1735682
لینک کوتاه کپی شد.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، کلیه کلاس‌های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، به اطلاع دانشجویان گرامی در تمامی مقاطع تحصیلی می‌رساند؛

با استناد به نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیش‌آمده و به منظور رفاه حال دانشجویـان و کسب آمادگی ایشان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، کلیه کلاس‌های آموزشی از روز ‌یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ورود https://vu.sbu.ac.ir/class/?1767127256 برگزار می‌شود. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بهشتی، شایان ذکر است امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.  

در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایان‌نامه/ رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر اینصورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی