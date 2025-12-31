برگزاری غیرحضوری کلاسهای آموزشی تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد، کلیه کلاسهای آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، به اطلاع دانشجویان گرامی در تمامی مقاطع تحصیلی میرساند؛
با استناد به نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیشآمده و به منظور رفاه حال دانشجویـان و کسب آمادگی ایشان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، کلیه کلاسهای آموزشی از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ورود https://vu.sbu.ac.ir/class/?1767127256 برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بهشتی، شایان ذکر است امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.
در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایاننامه/ رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر اینصورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول میشود.