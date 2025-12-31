به گزارش ایلنا، به اطلاع دانشجویان گرامی در تمامی مقاطع تحصیلی می‌رساند؛

با استناد به نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیش‌آمده و به منظور رفاه حال دانشجویـان و کسب آمادگی ایشان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، کلیه کلاس‌های آموزشی از روز ‌یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ورود https://vu.sbu.ac.ir/class/?1767127256 برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بهشتی، شایان ذکر است امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایان‌نامه/ رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر اینصورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول می‌شود.

انتهای پیام/