کلاسهای درس دانشگاه علامه طباطبائی مجازی شد
بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی، کلاسهای درس این دانشگاه، 10 دی ماه و هفته پایانی ترم (۱۴ تا ۱۸ دیماه) بهصورت مجازی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پیرو دستورالعمل ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا و ناترازیهای انرژی، بهمنظور رفاه حال دانشجویان و ایجاد آمادگی بهتر برای امتحانات پایان نیمسال اول، همه کلاسهای دانشگاه علامه طباطبایی امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه و هفته پایانی ترم (۱۴ تا ۱۸ دیماه) بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، امتحانات پایان نیمسال مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده دانشگاه، بهصورت حضوری برگزار میشود.