وزیر بهداشت:
داروهای وارداتی تابع نرخ ارز است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی علومپزشکی گفت: تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و ضروری افزایش قیمت نداشته باشند، در حالی که داروهای وارداتی خارج از فهرست بیمه ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی دانشگاههای علومپزشکی کشور، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت ایجاد محیط دانشگاهی پویا و با نشاط گفت: هدف ما این است که دانشجویان علومپزشکی در دوران تحصیل علاوه بر تمرکز بر آموزش و درس، بتوانند در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی نیز مشارکت داشته باشند.
وی افزود: پس از شش سال وقفه در برگزاری جشنوارهها و المپیادهای ورزشی، تلاش داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بهرهگیری از زیرساختهای موجود، فضاهای ورزشی مناسب و گستردهای برای دانشجویان سراسر کشور فراهم کنیم تا هم تحصیل و هم نشاط و ورزش دانشجویان همزمان تأمین شود.
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت و کمبود دارو نیز گفت: تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.