۹ فوتی، ۲ مفقودی و ۱۵ مصدوم در سیل و کولاک در کشور

در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند و در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند. همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

در بخش اقدامات عملیاتی، نیروهای هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند. همچنین ۲۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

در سه روز گذضته با تلاش امدادگران، ۳۹۴۸ خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند. در جریان این عملیات‌ها، ۳۶۴ تیم عملیاتی به‌کار گرفته شدند.

امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در اماده‌باش کامل برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی هستند.

جمعیت هلال‌احمر ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.