هلال احمر در اطلاعیه ای اعلام کرد
۹ فوتی، ۲ مفقودی و ۱۵ مصدوم در سیل و کولاک در کشور
در پی فعالیت سامانههای بارشی و وقوع سیلاب و برف و کولاک در ۲۵ استان کشور، امدادگران در ۷۲ ساعت گذشته به بیش از ۱۷ هزار نفر خدمات امدادی و حمایتی ارائه کردند. این حوادث تاکنون ۹ فوتی، ۱۵ مصدوم و ۲ مفقودی بر جای گذاشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ متن اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر در سوانح جوی اخیر به شرح زیر است:« از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز ۶ دی ۱۴۰۴ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۹ دی، ۲۵ استان کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.
در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلالاحمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند و در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدند. همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استانهای آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.
متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشتهاند.
در بخش اقدامات عملیاتی، نیروهای هلالاحمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استانهای اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند. همچنین ۲۴۹۹ نفر در استانهای مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.
در سه روز گذضته با تلاش امدادگران، ۳۹۴۸ خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند. در جریان این عملیاتها، ۳۶۴ تیم عملیاتی بهکار گرفته شدند.
امدادگران هلالاحمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در امادهباش کامل برای امدادرسانی به حادثهدیدگان احتمالی هستند.
جمعیت هلالاحمر ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.