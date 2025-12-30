خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هلال احمر در اطلاعیه ای اعلام کرد

۹ فوتی، ۲ مفقودی و ۱۵ مصدوم در سیل و کولاک در کشور

۹ فوتی، ۲ مفقودی و ۱۵ مصدوم در سیل و کولاک در کشور
کد خبر : 1735476
لینک کوتاه کپی شد.

در پی فعالیت سامانه‌های بارشی و وقوع سیلاب و برف و کولاک در ۲۵ استان کشور، امدادگران در ۷۲ ساعت گذشته به بیش از ۱۷ هزار نفر خدمات امدادی و حمایتی ارائه کردند. این حوادث تاکنون ۹ فوتی، ۱۵ مصدوم و ۲ مفقودی بر جای گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ متن اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر در سوانح جوی اخیر به شرح زیر است:«  از ساعت ۰۸:۰۰ صبح  روز ۶ دی ۱۴۰۴ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۹ دی، ۲۵ استان کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.

در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند و در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند. همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

 متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

در بخش اقدامات عملیاتی، نیروهای هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند. همچنین ۲۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

در سه روز گذضته با تلاش امدادگران، ۳۹۴۸ خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند. در جریان این عملیات‌ها، ۳۶۴ تیم عملیاتی به‌کار گرفته شدند.

امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در اماده‌باش کامل برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی هستند. 

جمعیت هلال‌احمر ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی