طرح جامع مقابله با فرونشست زمین در آستانه تصویب نهایی در مجلس

سیدمحمد آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت بحرانی فرونشست زمین در پایتخت اظهار داشت: متأسفانه در موضوع فرونشست، قانون جامعی که تکلیف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و حتی شهرداری را مشخص کند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تدوین یک قانون جامع از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت، افزود: کارگروهی تشکیل شد و طرحی آماده کردیم. این طرح در اسفند ۱۴۰۱ در شورای عالی استان مصوب و به مجلس شورای اسلامی برای بررسی ارسال شد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه به دلیل پایان یافتن دوره مجلس در خرداد ۱۴۰۳، بررسی این طرح متوقف شد. در مجلس جدید، مجدداً طرح را ارسال کردیم که اکنون در کمیسیون کشاورزی کامل شده است.

آقامیری با اعلام اینکه روز گذشته جلسه‌ای برای اخذ رأی نهایی برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم این طرح هرچه سریع‌تر به صحن مجلس برود و به عنوان قانونی جامع مصوب شود. تصویب این قانون، امکان تخصیص ردیف بودجه و ایجاد الزامات قانونی برای تمام نهادهای مسئول را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضعف مقررات فعلی خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و الزامات موجود در قالب کارگروه‌های مختلف تعریف شده و به دلیل نداشتن پشتوانه قانونی لازم، دستگاه‌ها پاسخگو نیستند. این طرح دقیقاً برای رفع این خلأ طراحی شده است.

آقامیری در پایان تصریح کرد: در این طرح، «کارگروه ملی پیشگیری و کنترل نشست زمین» نیز در وزارت کشور تعریف شده تا با هماهنگی ملی، چالش فرونشست که ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و خشکسالی است، مدیریت شود.

