رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی:
جشنواره کتاب رشد پیشران نهادینهسازی فرهنگ کتابخوانی در آموزشوپرورش است
علی لطیفی در نخستین نشست شورای سیاستگذاری بیستوسومین جشنواره ملی کتاب رشد، با تأکید بر جایگاه بیبدیل کتاب، جشنواره کتاب رشد را محور شکلگیری زیستبوم کتابخوانی در حوزه کودک و نوجوان در کشور دانست و بر ضرورت همافزایی نهادهای فرهنگی برای گسترش فرهنگ مطالعه در مدارس تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نخستین نشست شورای سیاستگذاری بیستوسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با حضور علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره برگزار شد.
لطیفی در این نشست، با تأکید بر جایگاه بیبدیل کتاب در نظام تعلیم و تربیت گفت: هیچ چیز جای کتاب را نمیگیرد و جشنواره ملی کتاب رشد باید بهعنوان محور و پیشران شکلگیری زیستبوم کتابخوانی در کشور تقویت شود. این جشنواره با تمرکز بر معرفی کتابهای غیردرسی، نقشی مؤثر در تربیت فرهنگی و فکری دانشآموزان ایفا میکند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری نشست شورای سیاستگذاری افزود: هدف ما این است که به یک نقشه روشن برسیم که برای استقرار کامل فرهنگ کتابخوانی در آموزشوپرورش و حوزه نشر کودک و نوجوان، چه ارتباطات، همکاریها و اقداماتی ضروری است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به تشکیل «کارگروه رسانه و تربیت غیررسمی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع را فرصتی مهم برای تقویت توجه به کتاب دانست و گفت: ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله کتاب، ظرفیت مناسبی برای همافزایی و جلب توجه بیشتر به کتابخوانی، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان فراهم میکند.
لطیفی با بیان اینکه نقش ناشران در ساماندهی کتابهای کودک و نوجوان بسیار کلیدی است، تصریح کرد: ناشران باید احساس کنند که اقدامات تنظیمگرانه، از جمله جشنواره کتاب رشد، تأثیر واقعی و ملموس بر فعالیتهای آنان دارد و این تعامل باید بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنین بر ایجاد پیوند حداکثری میان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و سایر نهادهای نقشآفرین در حوزه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای گسترش تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی مرتبط خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود، گفت: کتاب ماندنی است و هیچ چیز جای آن را نمیگیرد و با وجود برخی محدودیتها، میتوان گامبهگام مسیر اصلاح و ارتقای فرهنگ کتابخوانی را پیش برد.