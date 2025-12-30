خبرگزاری کار ایران
جانشین پلیس راهور اعلام کرد:

بارش برف و باران در ۱۸ استان

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور و بارش برف و باران در محورهای ۱۸ استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور، اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین و در محور شهریار–تهران محدوده شهرقدس نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز گفت: اکنون در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران–شمال بارش برف و باران و در آزادراه قزوین–رشت بارش باران جریان دارد.

به گفته سرهنگ محبی، بارش برف و باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، مرکزی، فارس، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، یزد، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده و در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز بارش باران وجود دارد.

وی ادامه داد: محورهای شریانی بانه–سقز، سردشت–مهاباد و تیران–داران مسدود است. همچنین محورهای غیرشریانی دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا، پونل–خلخال، شاهیندژ–تکاب، بوئین‌میاندشت–خوانسار، کوهرنگ–مسجدسلیمان (گردنه‌های چری و شاه‌منصوری) و بوکان–مهاباد (قره‌بلاغ) به دلیل شرایط جوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی افزود: محور گنجنامه–تویسرکان نیز به‌عنوان مسیر دارای انسداد فصلی همچنان بسته است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات ایمنی زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند.

