حقابه تالاب بندعلیخان نادیده گرفته شده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، شینا انصاری در جریان بازدید صبح امروز هشتم دی‌ماه از تالاب بندعلیخان و در جلسه بررسی مسائل زیست‌محیطی که با حضور خزائی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی و عباسی فرماندار ویژه شهرستان ورامین در فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر جایگاه قانونی حقابه تالاب‌ها اظهار داشت: طبق قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، پس از تأمین آب شرب، حقابه طبیعت در اولویت دوم قرار دارد، اما متأسفانه این موضوع در سال‌های گذشته به دلایل مختلف مغفول مانده است.

وی افزود: برداشت‌های غیرمجاز آب در بالادست باعث شده سهم آبی که باید به تالاب بندعلیخان به‌عنوان زیستگاه پرندگان و گونه‌های آبزی اختصاص یابد، عملاً حذف شود و پیامد آن، تبدیل بخش عمده تالاب به منبع تولید گرد و غبار بوده است.

انصاری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را با اولویت دنبال می‌کند، از پیش‌بینی برنامه‌های مطالعاتی به‌عنوان اسناد پشتیبان برای پیگیری حقوقی و کارشناسی در ستاد احیای تالاب‌ها خبر داد و تصریح کرد: استفاده از پساب‌ها و آب‌های غیرمتعارف، اصلاح مسیرها و لایروبی‌ها می‌تواند به تأمین حداقل منابع آبی تالاب کمک کند، اما تحقق این اقدامات مستلزم همکاری جدی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و شکل‌گیری مطالبه‌گری واحد در سطح شهرستان است.