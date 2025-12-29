حقابه تالاب بندعلیخان نادیده گرفته شده است
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت نگرانکننده تالاب بندعلیخان گفت: بیتوجهی به حقابه طبیعی تالاب و برداشتهای غیرمجاز آب در بالادست، این تالاب ارزشمند را به کانون تولید گرد و غبار تبدیل کرده و احیای آن نیازمند عزم جدی، همکاری وزارت نیرو و مدیریت محلی است.
انصاری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را با اولویت دنبال میکند، از پیشبینی برنامههای مطالعاتی بهعنوان اسناد پشتیبان برای پیگیری حقوقی و کارشناسی در ستاد احیای تالابها خبر داد و تصریح کرد: استفاده از پسابها و آبهای غیرمتعارف، اصلاح مسیرها و لایروبیها میتواند به تأمین حداقل منابع آبی تالاب کمک کند، اما تحقق این اقدامات مستلزم همکاری جدی همه دستگاههای ذیربط و شکلگیری مطالبهگری واحد در سطح شهرستان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تأکید کرد: این سازمان در کنار مسئولان محلی، بهطور جدی پیگیر احقاق حقابه تالاب بندعلیخان خواهد بود تا این سرمایه طبیعی از وضعیت بحرانی خارج شود.