خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یادداشتی از معاون اجتماعی قوه قضائیه:

مسئولان کشور در هر رده‌‌ای باید قدر این ملت عظیم‌الشان را بدانند

مسئولان کشور در هر رده‌‌ای باید قدر این ملت عظیم‌الشان را بدانند
کد خبر : 1734841
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی تاکید کرد که مسئولان کشور در هر رده‌‌ای که هستند، باید قدر این ملت عظیم‌الشان را بدانند و سر از پا نشناخته به آنها خدمت بی منت کنند.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی با گرامیداشت حماسه 9 دی نوشت: حماسه تاریخی 9 دی 1388 در تقویم ملت ایران به عنوان «یوم الله» جا گرفته و ماندگار شده است. در واقع، گرامیداشت این حماسه بزرگ، اشاره به بصیرت مردمی است که با هوشیاری کامل، فتنه‌گران را رسوا و نقشه دشمن را نقش بر آب کردند. بنابراین واقعه‌ی بزرگ 9دی ماه، دقیقا از جنس حضور مردمی است که در بزنگاه‌های حساس، پای کار نظام و کشور خودشان می‌آیند و معادلات و محاسبات بدخواهان و معاندان و دشمنان را بر هم می‌زنند.

9 دی به وضوح نشان داد که نقش مردم در ایران یک نقش ممتاز و بی‌بدیل است که این قدرت خارق‌العاده مردمی با ساختار نظام گره خورده است و اساسا مردم در سخت‌ترین شرایط و بزنگاه‌های حساس، مراقبت از نظام را برعهده می‌گیرند.

به عبارت دیگر؛ اینکه هیچ‌گاه دشمن علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند ساختار نظام را تضعیف نماید و یا تغییرات اساسی در رفتار ایران ایجاد کند، به نقش و جایگاه «مردم» در جمهوری اسلامی باز می‌گردد که همواره پای ارزش‌ها و انقلاب اسلامی و آرمان‌های اصیل نظام ایستاده‌اند و در حقیقت همانطور که رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرموده‌اند؛ «جمهوری اسلامی چیزی جز مردم نیست.»

همچنان که دشمن در جنگ 12 روزه خطای محاسباتی کرد و شکست بزرگی از مردم ایران خورد و مردم ما نشان دادند که هر نگرانی و ناراحتی و اعتراضی هم که داشته باشند به شکست کشاندن پروژه‌های دشمن و ناامید کردن آن را برای خود یک اولویت می‌دانند.

 و بالاخره باید گفت که بر اساس یک تحلیل تمدنی دقیق، نظام اسلامی در حال جهش‌های بزرگ تاریخی است. بدخواهان این ملت می‌خواهند با زمین‌گیر کردن نظام در داخل و ایجاد چالش‌های اقتصادی خرد و کلان، از پیچ تمدنی غفلت کنیم و با گرفتاری در مشکلات اقتصادی و اجتماعی روزمره داخلی، نتوانیم به نقش‌ها و وظایف منطقه‌ای و جهانی خود توجه و التفات داشته باشیم اما این مردم، حماسه آفرین بوده‌اند و در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و قطعا پیروزی نهایی هم با ملت بزرگ ایران است.

جدا مسئولین کشور در هر رده‌یی که هستند، باید قدر این ملت عظیم‌الشان را بدانند و سر از پا نشناخته به آنها خدمت بی منت نمایند. واقعا این مردم شایسته‌ی خدمت و تکریم هستند و بدون تردید همه ما مسئولین در قبال این مردم، مدیون هستیم و نباید بگذاریم دشمنان در میدان نبرد ترکیبی و جنگ شناختی، جولان بدهند. «ایران قوی»  با کمک این مردم بصیر و حماسه آفرین از فتنه‌های اقتصادی و عملیات روانی دشمنان عبور خواهد کرد و دست برتر را  در مواجهه با بدخواهان خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی