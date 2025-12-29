یادداشتی از معاون اجتماعی قوه قضائیه:
مسئولان کشور در هر ردهای باید قدر این ملت عظیمالشان را بدانند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی تاکید کرد که مسئولان کشور در هر ردهای که هستند، باید قدر این ملت عظیمالشان را بدانند و سر از پا نشناخته به آنها خدمت بی منت کنند.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی با گرامیداشت حماسه 9 دی نوشت: حماسه تاریخی 9 دی 1388 در تقویم ملت ایران به عنوان «یوم الله» جا گرفته و ماندگار شده است. در واقع، گرامیداشت این حماسه بزرگ، اشاره به بصیرت مردمی است که با هوشیاری کامل، فتنهگران را رسوا و نقشه دشمن را نقش بر آب کردند. بنابراین واقعهی بزرگ 9دی ماه، دقیقا از جنس حضور مردمی است که در بزنگاههای حساس، پای کار نظام و کشور خودشان میآیند و معادلات و محاسبات بدخواهان و معاندان و دشمنان را بر هم میزنند.
9 دی به وضوح نشان داد که نقش مردم در ایران یک نقش ممتاز و بیبدیل است که این قدرت خارقالعاده مردمی با ساختار نظام گره خورده است و اساسا مردم در سختترین شرایط و بزنگاههای حساس، مراقبت از نظام را برعهده میگیرند.
به عبارت دیگر؛ اینکه هیچگاه دشمن علیرغم تمام برنامهریزیها نمیتواند ساختار نظام را تضعیف نماید و یا تغییرات اساسی در رفتار ایران ایجاد کند، به نقش و جایگاه «مردم» در جمهوری اسلامی باز میگردد که همواره پای ارزشها و انقلاب اسلامی و آرمانهای اصیل نظام ایستادهاند و در حقیقت همانطور که رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودهاند؛ «جمهوری اسلامی چیزی جز مردم نیست.»
همچنان که دشمن در جنگ 12 روزه خطای محاسباتی کرد و شکست بزرگی از مردم ایران خورد و مردم ما نشان دادند که هر نگرانی و ناراحتی و اعتراضی هم که داشته باشند به شکست کشاندن پروژههای دشمن و ناامید کردن آن را برای خود یک اولویت میدانند.
و بالاخره باید گفت که بر اساس یک تحلیل تمدنی دقیق، نظام اسلامی در حال جهشهای بزرگ تاریخی است. بدخواهان این ملت میخواهند با زمینگیر کردن نظام در داخل و ایجاد چالشهای اقتصادی خرد و کلان، از پیچ تمدنی غفلت کنیم و با گرفتاری در مشکلات اقتصادی و اجتماعی روزمره داخلی، نتوانیم به نقشها و وظایف منطقهای و جهانی خود توجه و التفات داشته باشیم اما این مردم، حماسه آفرین بودهاند و در سمت درست تاریخ ایستادهاند و قطعا پیروزی نهایی هم با ملت بزرگ ایران است.
جدا مسئولین کشور در هر ردهیی که هستند، باید قدر این ملت عظیمالشان را بدانند و سر از پا نشناخته به آنها خدمت بی منت نمایند. واقعا این مردم شایستهی خدمت و تکریم هستند و بدون تردید همه ما مسئولین در قبال این مردم، مدیون هستیم و نباید بگذاریم دشمنان در میدان نبرد ترکیبی و جنگ شناختی، جولان بدهند. «ایران قوی» با کمک این مردم بصیر و حماسه آفرین از فتنههای اقتصادی و عملیات روانی دشمنان عبور خواهد کرد و دست برتر را در مواجهه با بدخواهان خواهد داشت.