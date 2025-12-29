تجمع درمانگران اعتیاد مقابل سازمان غذا و دارو + فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمع اعلام شد که توزیع شربت تنتور اپیوم تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از مراکز درمانی که باید صدها شربت در هر دوره دریافت کنند، اکنون تنها ۱۵ تا ۳۰ عدد تحویل می‌گیرند؛ وضعیتی که عملاً درمان بیماران را متوقف کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره درمانگران اعتیاد استان تهران در حاشیه تجمع اعتراضی درمانگران اعتیاد مقابل سازمان غذا و دارو، با اشاره به اعلام ناگهانی این سازمان از ابتدای آبان‌ماه مبنی بر نبود این دارو، گفت: قطع ناگهانی شربت تنتور اپیوم در حالی رخ داده که طی سال‌های اخیر، رفتارهای پرخطر بیماران با استفاده از همین دارو به‌طور مؤثر کنترل شده و حذف آن می‌تواند منجر به خروج گسترده بیماران از چرخه درمان، افزایش مصرف مواد صنعتی و تزریقی و شیوع مجدد بیماری‌های عفونی شود؛ مسائلی که هزینه‌های سنگینی را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.

درمانگران تأکید می کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به خروج گسترده بیماران از چرخه درمان، افزایش مصرف مواد صنعتی و تزریقی و تهدید جدی سلامت عمومی شود. آنان خواستار اقدام فوری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تأمین کامل سهمیه قانونی مراکز درمان اعتیاد شدند.

