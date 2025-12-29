دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی

به گزارش ایلنا از پلیس، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند سرقت بعنف محموله دو تن برنج خبر داد و گفت: متهمان با جعل رسیدهای بانکی و تهدید با سلاح سرد، اقدام به سرقت محموله کرده بودند.

سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی‌فر، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت:در اواخر آبانماه امسال پرونده‌ای با موضوع سرقت بعنف محموله دو تن برنج به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون تومان به شکایت یکی از شهروندان از کلانتری ۱۶۹ مشیریه به این پایگاه واصل شد.

وی افزود: شاکی در تحقیقات اولیه اعلام داشت قصد فروش دو تن برنج را از طریق برنامه «دیوار» داشته که فردی ناشناس با معرفی خود به نام «مراد» با وی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد، در زمان تحویل بار با ارسال رسیدهای جعلی واریز وجه، راننده و خودرو را به محل خلوتی در محدوده مشیریه هدایت کرده است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: در محل، دو نفر جوان مسلح به چاقو و قمه با تهدید و توسل به زور، محموله برنج را از خودروی شاکی تخلیه و به یک دستگاه خودروی نیسان دیگر منتقل کرده و از محل متواری شدند.

سرهنگ موسوی‌فر تصریح کرد: با توجه به ایجاد احساس ناامنی، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با سرقت‌های زورگیری قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی دوربین‌های مداربسته و اقدامات اطلاعاتی ، موفق به شناسایی مسیر انتقال بار و هویت عوامل اصلی شدند.

وی افزود: در ادامه، یکی از سارقان به هویت صابر که فردی سابقه‌دار بود، شناسایی و مشخص شد به همراه فرد دیگری به نام رحیم در روز سرقت در محدوده مشیریه حضور داشته‌اند. همچنین هویت فرد سوم که نقش طراح اصلی و جاعل رسیدهای بانکی را برعهده داشت، با نام نوید ساکن کرج شناسایی شد.

این مقام انتظامی گفت: با اخذ نیابت قضایی از شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، سه تیم عملیاتی مجرب در قالب یک عملیات منسجم و همزمان به مخفیگاه‌های متهمان در کرج اعزام شدند و صابر در مهرشهر کرج دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل سکونت یکی از متهمان، حدود دو تن برنج مسروقه کشف و پرونده پس از تکمیل مراحل قانونی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. متهم اصلی در بازجویی‌های اولیه به سرقت و کلاهبرداری بیش از پنج تن برنج از کشاورزان اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی‌فر در پایان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۰ نفر از شکات برای شناسایی متهم دعوت شده‌اند و تحقیقات جهت شناسایی سایر همدستان، کشف اموال مسروقه و استرداد اموال مالباختگان همچنان ادامه دارد.

