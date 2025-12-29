پیام تسلیت سردار رادان در پی درگذشت مرحوم آیت الله سیدعلی شفیعی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، در پیام تسلیت سردار «احمدرضا رادان» در پی آسمانی شدن «آیت الله سیدعلی شفیعی»، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری آمده است:

سلام علیکم

عروج سبکبالانه حضرت آیت الله سیدعلی شفیعی به جوار قدسی حضرت حق را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (روحی لتراب مقدمه الفداه)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خانواده محترم‌شان تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند منان، مسئلت دارم روح بلند این عزیز را در بالاترین مراتب بارگاه قدسی خویش، همجوار با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه اسلام) محشور فرموده و به بازماندگان و خانواده معززشان صبر و اجر جزیل مرحمت فرماید.

انتهای پیام/