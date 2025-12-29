به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده گفت: به جز آموزش‌های هنری که مسئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، همه مجوز‌های برای فعالیت آموزشگاه‌های زبان و کنکور با دانش آموزان زیر ۲۰ سال بر عهده آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش گفت: آموزشگاه‌های زبان و کنکور غیرمجاز مهر و موم خواهد شد.

به گفته محمودزاده، ­هر موسسه آموزشی که بخواهد تبلیغ کند و یا هر مجموعه‌ی آموزشی و تربیتی که برای فعالیت دانش آموزان زیر ۲۰ سال به صورت کشوری تبلیغ شود، باید حتما برای پخش به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد.

به گزارش صدا و سیما، وی گفت: اگر تبلیغ برای شبکه‌های استانی باشد حتما در استان به تایید مدیرکل آموزش و پرورش آن استان رسیده باشد.

انتهای پیام/