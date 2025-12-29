خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
کد خبر : 1734487
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: سامانه بارشی امروز (دوشنبه) در بیشتر مناطق کشور به‌جز نیمه شرقی اصفهان، قم، یزد و جنوب خوزستان فعال بوده و سبب بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت، در استان‌های جنوبی رعد و برق، در نقاط مستعد تگرگ و در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی کولاک برف می‌شود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، این وضعیت فردا (سه‌شنبه) هم در غالب مناطق کشور به‌جز در نیمه غربی کرمانشاه و ایلام، جنوب فارس و استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه در نوار شرقی خراسان رضوی و جنوبی بارش پراکنده رخ داده و سپس سامانه بارشی از کشور خارج می گردد.

با ورود موج بارشی دیگر از بعد از ظهر پنجشنبه و طی روز جمعه در شمال غرب، غرب، استان‌های ساحلی خزر و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به بارش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس طی پنج روز آینده وقوع پدیده بهمن در این مناطق دور از انتظار نیست.

طی سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، شمال غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید خواهد بود.

برای روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور به‌ویژه در نیمه شمالی پیش بینی می شود.

طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و طی پنج روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با بارش پراکنده، به‌تدریج کاهش ابر، غبار محلی و گاهی وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۰ و حداقل دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی