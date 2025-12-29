سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی امروز (دوشنبه) در بیشتر مناطق کشور بهجز نیمه شرقی اصفهان، قم، یزد و جنوب خوزستان فعال بوده و سبب بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت، در استانهای جنوبی رعد و برق، در نقاط مستعد تگرگ و در گردنهها و مناطق کوهستانی کولاک برف میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، این وضعیت فردا (سهشنبه) هم در غالب مناطق کشور بهجز در نیمه غربی کرمانشاه و ایلام، جنوب فارس و استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.
چهارشنبه در نوار شرقی خراسان رضوی و جنوبی بارش پراکنده رخ داده و سپس سامانه بارشی از کشور خارج می گردد.
با ورود موج بارشی دیگر از بعد از ظهر پنجشنبه و طی روز جمعه در شمال غرب، غرب، استانهای ساحلی خزر و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشود.
شایان ذکر است با توجه به بارش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس طی پنج روز آینده وقوع پدیده بهمن در این مناطق دور از انتظار نیست.طی سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، شمال غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز در بعضی ساعتها وزش باد شدید خواهد بود.
برای روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور بهویژه در نیمه شمالی پیش بینی می شود.
طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و طی پنج روز آینده دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با بارش پراکنده، بهتدریج کاهش ابر، غبار محلی و گاهی وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۰ و حداقل دمای آن به ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.