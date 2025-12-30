رئیس سازمان انتقال خون ایران در گفتوگو با ایلنا:
استفاده از خون مصنوعی در انسان فعلا در مرحله تحقیقات قرار دارد
«احمد قره باغیان» مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا خون مصنوعی میتواند جایگزین خون انسان شود؟ گفت: استفاده از خون مصنوعی در انسان در حال حاضر در زمینه تحقیقات قرار دارد و هنوز به کاربردهای بالینی وارد نشده است. تعدادی از آنها به شکل محدود در کشورهای توسعهیافته تأیید شدهاند و بهطور محدود نیز مورد استفاده قرار میگیرند. هنوز برای خون و فرآوردههای آن جایگزینی نداریم و مراکز انتقال خون در سراسر جهان به اهداکنندگان وابسته هستند تا خون و گلبولهای قرمز مورد نیاز برای بیماران تأمین شود.
به گفته وی برخی از فرآوردهها، مانند فاکتورهای انعقادی، سالهاست که بهصورت نوترکیب تولید میشوند، از جمله فاکتور ۸، فاکتور ۱، فاکتور ۱۰، فاکتور ۱۲ و فاکتور ۱۳. اما بهطور کلی، هنوز برای خون جایگزینی نداریم و پلاکت نیز در ایران هیچگونه فرآورده مورد تأیید مصنوعی ندارد. آینده این موضوع بستگی به میزان پیشرفتها دارد، اما بعید به نظر میرسد که با این شرایط هم تحقیقات به نتیجه برسند و هم از نظر اقتصادی این امکان فراهم شود.
رئیس سازمان انتقال خون ایران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه فردی که خون دریافت می کند، آیا تحت تاثیر خون جدید ویژگیهای روانشناختی او نیز تغییر میکند؟ گفت: یک فرقه مذهبی مسیحی به نام شاهدان یهوه به این مسئله اعتقاد دارند که نباید خون بدهند یا بپذیرند. آنها معتقدند که خون جزئی از وجود ماست و نمیتوان آن را از بدن جدا کرد.
قره باغیان در ادامه گفت: اما علم چنین چیزی را ثابت نکرده است و خون یک بافت سیال است که وظیفهاش رساندن اکسیژن، مواد غذایی، هورمونها، پروتئینها و آنزیمها به بدن است. اما این موضوع تأثیری بر خلق و خوی انسان ندارد و حتی ارتباطات معنوی و روحی نیز تأیید نشده است.
وی در پایان گفت: دیده شده افرادی که اهداکننده مستمر هستند، احساس شادابی و نشاط بهتری دارند، زیرا احساس مفید بودن میکنند و احساس میکنند کار زیبایی انجام دادهاند. این احساس موجب میشود که از خود راضیتر باشند. افرادی که از خود راضیترند، معمولاً از نظر روحی بهتر هستند و حال خوبتری دارند.