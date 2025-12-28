کاهش شدید دما در استان تهران / هشدار نارنجی صادر شد
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به کاهش ۵ تا ۱۲ درجهای دما در استان هشدار داد و اعلام کرد: فعالیت سامانه سرد بارشی به ویژه غروب امروز یکشنبه تا صبح دوشنبه و سه شنبه (۷ تا ۹ دیماه) تشدید میشود.
به گزارش ایلنا اداره کل هواشناسی استان تهران صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت فعالیت سامانه سرد بارشی به ویژه از غروب امروز تا صبح دوشنبه و سهشنبه (۷ تا ۹ دیماه)، نفوذ و گسترش توده هوای سرد و افزایش وزش باد بهویژه در ظهر و عصر سهشنبه هشدار داد.
بر اساس این هشدار، از عصر یکشنبه (۷ دیماه) تا سهشنبه (۹ دیماه) استان تهران بهویژه نیمه شمالی، دامنهها و ارتفاعات تحت تأثیر تشدید فعالیت سامانه سرد بارشی قرار میگیرد. این سامانه بهویژه از غروب یکشنبه تا صبح دوشنبه همچنین در روز سهشنبه بیشترین شدت را خواهد داشت و در ارتفاعات بالادست و قلهها، مهآلودگی، بارش برف، کولاک، وزش سوزباد و طوفان را به همراه دارد همچنین در دامنهها و ارتفاعات نیز در برخی ساعات مه، بارش برف و باران، گاهی رگبار برف و وزش باد شدید تا خیلی شدید رخ خواهد داد.
در نیمه شمالی استان تهران، در برخی ساعات بارش باران پیشبینی میشود و در بعضی ساعات بهویژه دوشنبه شب و سهشنبه، مه و بارش برف و گاهی وزش باد شدید انتظار میرود.
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وقوع مه و محدودیت دید، کولاک برف، لغزش و سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی هشدار داده است همچنین لغزندگی محسوس معابر و جادهها، انباشت برف و امکان انسداد برخی مسیرها و جادهها، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات محتمل خواهد بود.
خطر رخداد صاعقه و بارش تگرگ، شکستن درختان کهنسال و نهالها و نیز خسارت به سازههای موقت، تجهیزات شهری و برونشهری و محصولات و تأسیسات کشاورزی از دیگر پیامدهای این سامانه عنوان شده است.
پرهیز از سفرهای غیرضروری بهویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنهها و همراه داشتن تجهیزات زمستانی در سفرهای ضروری از مهمترین توصیههای اداره کل هواشناسی استان تهران است. عدم تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پاکسازی گردنههای کوهستانی برای جلوگیری از انسداد راه و پاکسازی دهانه پلها و کانالها جهت تسهیل گذر آب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
هواشناسی استان تهران همچنین نسبت به پرهیز از طبیعتگردی و کوهنوردی، خودداری از فعالیت بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی، پرهیز از چرای دام و کوچ عشایر تأکید و باز گذاشتن مسیر آب مزارع و باغات و محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی توصیه کرده است. آمادگی امداد کوهستان، راهداریها و دستگاههای اجرایی و تأمین شن، نمک و تجهیزات برفروبی بهویژه در نیمه شمالی استان نیز توصیه شده است.
در ادامه این شرایط، از اوایل وقت سهشنبه (۹ دیماه) تا صبح پنجشنبه (۱۱ دیماه)، نفوذ و گسترش توده هوای سرد در استان تهران پیشبینی میشود.
در این بازه زمانی کاهش دما در نواحی شمالی، دامنهها و ارتفاعات بهطور میانگین بین ۷ تا ۱۲ درجه سلسیوس و در نیمه جنوبی و نواحی مرکزی بهطور میانگین بین ۵ تا ۸ درجه سلسیوس رخ خواهد داد و همه مناطق استان تهران تحت تاثیر قرار خواهد داشت.
خطر تنش دمایی و یخبندان سطح زمین در گستره استان بهویژه در نیمه شمالی، وزش سوزباد در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست و قلهها و یخزدگی تأسیسات، لولههای آبرسانی و رادیاتور خودروها از پیامدهای این شرایط است.
همچنین آسیب به محصولات و تأسیسات بخشهای کشاورزی و دامپروری و افزایش محسوس مصرف حاملهای انرژی بهویژه گاز و برق از دیگر آثار این مخاطره جوی است.
بر همین اساس بازبینی عملکرد سامانههای گرمایشی، پرهیز از طبیعتگردی و کوهنوردی بهدلیل خطر سرمازدگی، استفاده از ضد یخ در خودروها و تأسیسات آبی، پوشش مناسب لولههای آب در فضای باز و تنظیم دمای گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ، طیور و دامداریها توصیه شده است همچنین خودداری از بتنریزی در نواحی مرتفع و سردسیر و مدیریت مصرف حاملهای انرژی بهویژه گاز و برق توصیه شده است.
اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد شدید تا بسیار شدید از عصر دوشنبه (۸ دیماه) تا سهشنبه (۹ دیماه) نیز خبر داده است.
این مخاطره بهویژه مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان تهران را تحت تأثیر قرار میدهد. در این شرایط احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات مرتفع نظیر برجها و دکلها و انتقال موقت گردوخاک از استانهای همجوار و کاهش موقت کیفیت هوا وجود دارد.
در این وضعیت جوی احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت، عدم استقرار در مکانها و تأسیسات مرتفع، اجتناب از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد، خودداری از توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها و احتیاط کامل در انجام امور عمرانی توصیه شده است.