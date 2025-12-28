به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا رحیمی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور با مجوز این معاونت فعال هستند و به صورت تخصصی در حوزه خانواده و جوانان خدمات مشاوره روان‌شناختی ارائه می‌دهند.

رحیمی با اشاره به همکاری مستمر این مراکز با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، گفت: کیفیت خدمات مشاوره‌ای در این مراکز به‌طور مداوم ارتقا یافته و تلاش می‌شود خدمات حمایتی، هدفمند و عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

وی افزود: برای سه دهک پایین جامعه، خدمات مشاوره‌ای در بسیاری موارد رایگان ارائه می‌شود و زنان سرپرست خانوار نیز از ۵۰ درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.

رحیمی تأکید کرد: این حمایت‌ها به‌ویژه در مشاوره‌های پیش از ازدواج صورت می‌گیرد تا ضمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بنیان خانواده‌ها تقویت شود.

