معاون امور جوانان خبر داد:
خدمات مشاورهای رایگان برای سه دهک پایین جامعه
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این که حدود 1500 مرکز مشاوره در کشور با مجوز این وزارتخانه فعال هستند و به صورت تخصصی در حوزه خانواده و جوانان خدمات مشاوره روانشناختی ارائه میدهند، اعلام کرد: خدمات مشاورهای در بسیاری موارد برای سه دهک پایین جامعه رایگان است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا رحیمی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور با مجوز این معاونت فعال هستند و به صورت تخصصی در حوزه خانواده و جوانان خدمات مشاوره روانشناختی ارائه میدهند.
رحیمی با اشاره به همکاری مستمر این مراکز با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، گفت: کیفیت خدمات مشاورهای در این مراکز بهطور مداوم ارتقا یافته و تلاش میشود خدمات حمایتی، هدفمند و عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
وی افزود: برای سه دهک پایین جامعه، خدمات مشاورهای در بسیاری موارد رایگان ارائه میشود و زنان سرپرست خانوار نیز از ۵۰ درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد.
رحیمی تأکید کرد: این حمایتها بهویژه در مشاورههای پیش از ازدواج صورت میگیرد تا ضمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بنیان خانوادهها تقویت شود.