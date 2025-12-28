خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امور جوانان خبر داد:

خدمات مشاوره‌ای رایگان برای سه دهک پایین جامعه

خدمات مشاوره‌ای رایگان برای سه دهک پایین جامعه
کد خبر : 1734216
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این که حدود 1500 مرکز مشاوره در کشور با مجوز این وزارتخانه فعال هستند و به صورت تخصصی در حوزه خانواده و جوانان خدمات مشاوره روان‌شناختی ارائه می‌دهند، اعلام کرد: خدمات مشاوره‌ای در بسیاری موارد برای سه دهک پایین جامعه رایگان است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا رحیمی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور با مجوز این معاونت فعال هستند و به صورت تخصصی در حوزه خانواده و جوانان خدمات مشاوره روان‌شناختی ارائه می‌دهند.

رحیمی با اشاره به همکاری مستمر این مراکز با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، گفت: کیفیت خدمات مشاوره‌ای در این مراکز به‌طور مداوم ارتقا یافته و تلاش می‌شود خدمات حمایتی، هدفمند و عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

وی افزود: برای سه دهک پایین جامعه، خدمات مشاوره‌ای در بسیاری موارد رایگان ارائه می‌شود و زنان سرپرست خانوار نیز از ۵۰ درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.

رحیمی تأکید کرد: این حمایت‌ها به‌ویژه در مشاوره‌های پیش از ازدواج صورت می‌گیرد تا ضمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بنیان خانواده‌ها تقویت شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی