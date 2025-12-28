خبرگزاری کار ایران
قاتل فراری در مرز بازرگان دستگیر شد

کد خبر : 1734214
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از دستگیری قاتل فراری در پوشش اتباع بیگانه در مرز بازرگان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "محمد احمدی" در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح های کنترلی و مراقبتی مرزبانان و در جریان رصد تردد های مشکوک در نقطه صفر مرزی بازرگان، به یک گروه از اتباع بیگانه که قصد عبور غیره مجاز از مرز را داشتند مظنون شده و آنان را دستگیر کردند.

وی بیان داشت: افراد دستگیر شده پس از طی مراحل قانونی، بیومتریک و احراز هویت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در این فرایند، یکی از آنان به عنوان متهم سابقه دار با اتهام قتل عمد و دارای حکم جلب قضایی از شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به شیوه فرار این مجرم، تصریح کرد: متهم برای خروج غیرقانونی از کشور با استفاده از مشخصات جعلی و جابه جایی مخفیانه در مسیرهای سخت گذر مرزی تلاش داشت ردگیری نیروهای مرزبانی را دور بزند که این اقدام با هوشیاری مرزبانان و تسلط آنان بر مسیرهای عملیاتی ناکام ماند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه مرزها خط مقدم امنیت ملی هستند، گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به توان عملیاتی، فناوری های نوین رصد و شبکه های اطلاعاتی بومی، کوچکترین تحرکات مشکوک را تحت پایش مستمر قرار می دهند و اجازه نخواهد داد مرزها به محل تردد مجرمان، قاچاقچیان و عناصر تحت تعقیب تبدیل شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی مرزبانان، افزود: این فرد پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

انتهای پیام/
