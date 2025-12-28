قاتل فراری در مرز بازرگان دستگیر شد

وی بیان داشت: افراد دستگیر شده پس از طی مراحل قانونی، بیومتریک و احراز هویت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در این فرایند، یکی از آنان به عنوان متهم سابقه دار با اتهام قتل عمد و دارای حکم جلب قضایی از شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به شیوه فرار این مجرم، تصریح کرد: متهم برای خروج غیرقانونی از کشور با استفاده از مشخصات جعلی و جابه جایی مخفیانه در مسیرهای سخت گذر مرزی تلاش داشت ردگیری نیروهای مرزبانی را دور بزند که این اقدام با هوشیاری مرزبانان و تسلط آنان بر مسیرهای عملیاتی ناکام ماند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه مرزها خط مقدم امنیت ملی هستند، گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به توان عملیاتی، فناوری های نوین رصد و شبکه های اطلاعاتی بومی، کوچکترین تحرکات مشکوک را تحت پایش مستمر قرار می دهند و اجازه نخواهد داد مرزها به محل تردد مجرمان، قاچاقچیان و عناصر تحت تعقیب تبدیل شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی مرزبانان، افزود: این فرد پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.