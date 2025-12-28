خبرگزاری کار ایران
یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور شناسنامه‌دار شده است

جلسه بررسی روند اجرای شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی و آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه بررسی روند اجرای شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی و آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور دکتر سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد. 

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی ارائه و اعلام شد که سامانه «یکتا» به‌منظور شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی راه‌اندازی شده و تاکنون یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور شناسنامه‌دار شده است. 

بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۱ محصول کشاورزی به‌عنوان محصولات منتخب برای سال زراعی نخست، از مهرماه سال جاری تا مهرماه سال آینده تعیین شده بود که مقرر شد با توجه به اهمیت تضمین سلامت و ایمنی غذایی جامعه، به‌ویژه در مورد محصولات پرمصرف در سبد غذایی خانوار، چند محصول دیگر نیز به این فهرست افزوده شود. 

همچنین بر اساس گزارش اتاق اصناف کشاورزی ایران، تاکنون تعداد ۲۸۰ هزار شناسنامه واحد بهره‌برداری برای ۱۱ محصول منتخب سال اول، در سطح ۲ میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور صادر شده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تمامی محصولات کشاورزی کشور باید شناسه‌گذاری شوند. 

به گزارش وبدا، در پایان این جلسه، دکتر امامی رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح، خواستار تسریع در رفع موانع موجود شد و برخی اختلاف‌نظرها و چالش‌های اجرایی با توافق طرفین برطرف گردید.

