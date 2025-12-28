فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
آمارها نشاندهنده کاهش سرقت در پایتخت است
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: کاهش سرقت نتیجه اشراف پلیس بر مجرمان، برخورد قاطع با سارقان و حمایت دستگاه قضایی است، اما از نگاه ما حتی یک فقره سرقت هم زیاد است و پلیس با جدیت این مسیر را ادامه میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه کشفیات پلیس از اموال بهدستآمده از سارقان و مالخران، صبح روز یکشنبه (٧ دى ماه) در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد.
در این نمایشگاه، بخشی از اموال کشفشده شامل صدها دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، موتورسیکلتهای مسروقه، متعلقات و اموال مختلف که در جریان دستگیری سارقان و مالخران کشف شده بود، در معرض دید رسانهها قرار گرفت.
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در حاشیه این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران، با قدردانی از تلاشهای پلیس آگاهی اظهار کرد: افتخار میکنم به همکارانم در انتظامی تهران بزرگ که در هر مأموریت و هر شرایطی با اراده کامل وارد عمل میشوند و مأموریتهای محوله را به بهترین شکل انجام میدهند.
وی افزود: در جریان این اقدامات، نزدیک به ۴۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، حدود ۳۰ دستگاه موتورسیکلت که طی چهار سال گذشته از تهران به سرقت رفته و به استانهای دیگر منتقل شده بود، به همراه مقادیر قابل توجهی اموال و متعلقات سرقتی کشف و ضبط شد. همچنین نزدیک به یک کیلوگرم طلا سرقتی کشف شده است.از سوی دیگر، در این رابطه ۲۵۳ نفر سارق و مالخر شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت مجرمان گفت: بخشی از این اموال در سایر استانها سرقت شده بود که همکاران ما موفق شدند آنها را از سارقان و مالخران در تهران کشف کنند. این موفقیتها حاصل توانمندی پلیس و همکاری مناسب دستگاه قضایی است.
محمدیان با بیان اینکه آمارها نشاندهنده کاهش سرقت در پایتخت است، تصریح کرد: کاهش سرقت نتیجه اشراف پلیس بر مجرمان، برخورد قاطع با سارقان و حمایت دستگاه قضایی است، اما از نگاه ما حتی یک فقره سرقت هم زیاد است و پلیس با جدیت این مسیر را ادامه میدهد.
وی درباره وضعیت برخورد قضایی با سارقان نیز گفت: محدودیتها برای سارقان بسیار جدی شده و موجودی سارقان در زندانهای تهران در سالهای اخیر به این میزان نبوده است. عفو شامل حال آنها نمیشود و در صورت صحت هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، موضوع حتماً پیگیری خواهد شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ هشدار داد: پلیس در برخورد با سارقان هیچ تعارفی ندارد. هماکنون نیز تعدادی از مجرمان که در حین ارتکاب جرم مقاومت کردهاند، هدف گلوله پلیس قرار گرفته و در مراکز درمانی بستری هستند. مجرمان باید بدانند پلیس توانمند، مجهز و مورد حمایت قانون است.
وی در پایان تأکید کرد: اولویت پلیس، شناسایی مالباختگان و بازگرداندن اموال سرقتی به صاحبان آنهاست و این نمایشگاه با هدف اطلاعرسانی شفاف و افزایش احساس امنیت عمومی برگزار شده است.