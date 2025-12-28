به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جلالی؛ رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته در نشست خبری روز یکشنبه ۷ دی با خبرنگاران که در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما همچنان با آمار بالای سوختگی مواجه است، سالانه ۳۰۰ هزار نفر دچار سوختگی می‌شوند که از این تعداد ۳۰ هزار نفر بستری می‌شوند و حدود ۲۹۰۰ نفر نیز جان می‌بازند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته افزود: امیدواریم بتوانیم قدم کوچکی در زمینه پیشگیری از سوختگی برداریم. انجمن در سه حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماران سوخته مداخله می‌کند. در حوزه پیشگیری مهم ترین کار آموزش است البته آموزش باید توسط همه دستگاه‌ها انجام شود اما همچنان در متون درسی و مدارس اثری از آموزش درباره سوختگی وجود ندارد.

به گفته وی ۴۰ درصد سوختگی‌ها در افراد زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد و ۸۵ درصد سوختگی‌ها با روش‌های بسیار ساده قابل پیشگیری است‌.

جلالی با اشاره به لزوم استانداردسازی اماکن عمومی برای پیشگیری از سوختگی گفت: کابل‌های فشار قوی که از کنار برخی ساختمان‌ها می‌گذرد، وزارت نیرو و شهرداری‌ها مسئولیت خود را در ایمن‌سازی به خوبی ایفا نمی‌کنند. متاسفانه وقتی افراد اقدام به خرید منزل می‌کنند آخرین نکته‌ای که به آن توجه می‌کنند ایمنی است در حالی که این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد، البته ممکن است ایمن‌سازی ساختمان‌ها قیمت آن‌ها را تا ۵ درصد افزایش دهد، اما اهمیت آن در پیشگیری از حوادث بسیار زیاد است.

در ادامه مصطفی ده مرده‌ئی، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری نیز اظهار کرد: در حال حاضر حتی یک تخت تخصصی سوختگی در بخش دولتی نداریم و در بخش خصوصی ۵۰۰ میلیون تومان هزینه از بیمار برای خدمات دریافت می‌شود. از سوی دیگر اتاق‌های سوختگی بیمارستان‌های دولتی ۵ تا ۶ تخته است و این امر ریسک انتقال عفونت را بالا می‌برد.

وی افزود: ما حدود ۱۲۰۰ تخت سوختگی در کشور کم داریم و همه بیمارستان‌ها باید ۱۰ درصد تخت‌های خود را به بیماران سوختگی و روانپزشکی اختصاص دهند اما این موضوع اجرا نمی‌شود.

رئیس بیمارستان شهید مطهری با اشاره به آمار سوختگی در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می‌شوند که از این تعداد، حدود ۳۰ هزار نفر به دلیل شدت جراحات نیازمند بستری در بیمارستان هستند.

وی با بیان اینکه تمامی بیماران بستری‌شده به دلیل سوختگی، به نوعی دچار عارضه یا معلولیت مادام‌العمر می‌شوند، گفت: سرانه تخت‌های سوختگی در کشور کمتر از استاندارد‌های جهانی است و این مسئله یکی از چالش‌های مهم نظام درمان سوختگی به شمار می‌رود.

ده‌مرده‌ای افزود: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تخت سوختگی در کشور وجود دارد، در حالی که این عدد باید به حداقل ۲۴۰۰ تخت افزایش یابد. همچنین حداقل ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستان‌های عمومی باید دارای استاندارد‌های درمان سوختگی باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها گفت: بیمارستان جدید سوختگی تهران که در باب‌الحوائج در حال ساخت است، بر اساس استاندارد‌های جهانی طراحی شده و طبق اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۹۵ بیمارستان سوانح و سوختگی باب‌الحوائج تهران نیز تجهیز شده‌اند.

رئیس بیمارستان مطهری افزود: بر اساس اعلام مسئولان، بیمارستان جدید تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد و بیماران بیمارستان فرسوده شهید مطهری نیز تا پایان سال به این مرکز جدید منتقل می‌شود.

