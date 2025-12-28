لزوم ایجاد پایگاه خدمات اجتماعی در برخی ایستگاههای مترو
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران بر استفاده از ظرفیت مترو برای کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، نشست عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و معاونین و مدیران سازمان با مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) و معاونین وی در راستای همافزایی و ارائه برنامههای مشترک، در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در این نشست مسائل مربوط به حوزه آسیبهای اجتماعی و راههای ساماندهی آنها، استفاده از ظرفیتهای کارآفرینی در ایستگاههای مترو، راهکارهای استفاده از خیرین و گروههای جهادی برای برنامههای مشارکتی و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی در این نشست با بیان اینکه مترو با توجه به حضور شمار زیادی از شهروندان به صورت روزانه، از ظرفیتهای بالایی برای انجام کارهای مشارکتی و خیریه برخوردار است، گفت: اگر بتوانیم در ایستگاههای مترو، پویشهایی مثل آزادی زندانیان جرایم غیر عمد یا اهدای جهیزیه به زوجهای کم برخوردار را برگزار کنیم اتفاقات بزرگی رخ میدهد.
رحمانی با اشاره به وجود مسائلی چون تکدی گری، دست فروشی و سایر آسیبهای اجتماعی بر لزوم ایجاد پایگاه خدمات اجتماعی در برخی ایستگاههای مترو تاکید کرد و افزود: چند ایستگاه پرتردد میتواند در گام اول مکانی برای ساخت پایگاه خدمات اجتماعی باشد و در این پایگاهها خدماتی مثل مددکاری، روانشناسی، مشاوره، توزیع اقلام ضروری برای نیازمندان و … صورت بگیرد.
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی به ایجاد زیرساختهایی برای کارآفرینی در مترو اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شمار زیاد دستفروشان، میتوان زیرساختهای کارآفرینی را در مترو ایجاد کرد و به رونق کسب و کارهای خرد و خانگی کمک کرد.
وی استفاده از ظرفیتهای باشگاه داوطلبان اجتماعی و مسائلی چون مسئولیت پذیری اجتماعی در مترو را مناسب دانست و خاطرنشان کرد: نقاط مشترکی بین سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی و شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) وجود دارد که میتوان با احصا آنها در زمینه مسائل مربوط به کاهش آسیبهای اجتماعی اقداماتی را رقم زد.
در این نشست مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) نیز بر همکاری با سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در مترو تاکید کرد و افزود: مترو با مشکلاتی مثل تعدد دستفروشان روبروست که آنها هیچ انگیزهای هم برای رها کردن این فضا ندارند و به نظرم لازم است تا در این زمینه با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی نیز در جامعه وجود دارد اقدامات مناسبی را رقم زد.
وی افزود: همچنین در مترو بعضاً با پدیده متکدیان هم روبرو هستیم که در صورت مشاهده این افراد با تماس با سامانه ۱۳۷، عوامل این سامانه عازم مترو شده و متکدیان را تحویل گرفته و نسبت به ساماندهی آنها اقدام میکنند.
لطفی در پایان بر ضرورت هم افزایی این دو نهاد شهری برای حل آسیبهای اجتماعی مترو تاکید کرد و اذعان داشت: در مواجهه با آسیبهای اجتماعی نیاز به تجربیاتی است که این تجارب در اختیار سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی است و باید دست در دست هم برای حل آنها تلاش کنیم.
در این نشست معاونین و مدیران سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی و همچنین شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) به بیان دیدگاههای خود پرداختند و مقرر شد در نشست بعدی تفاهمنامهای در راستای همکاریهای مشترک منعقد شود.