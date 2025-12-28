به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت ایمنی تاورکرین ها، اظهار کرد: آنچنان که باید و شاید به این موضوع توجه نشده است. سازمان مدیریت بحران با نظارت و اخطارهایی که دادند، تعداد محدودی از تاورکرین ها ایمن شدند اما به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه طیف زیادی از تاورکرین ها ناایمن هستند، خاطرنشان کرد: در تهران ۳۰۰ ملک تاورکرین وجود دارد اما بر اساس شمارش ۵۰۰ تاورکرین در تهران نصب شده که ۱۵۰ مورد ناایمن و ۱۹۰ اپراتور تاورکرین ها فاقد گواهینامه هستند. به عبارتی ۵۰ درصد از این دستگاه ها ناایمن هستند.

به گزارش شهر، بابایی تأکید کرد: از همکاران در شهرداری تهران درخواست می کنم که نسبت به پیگیری جهت اخذ استاندارد و گواهی اپراتورها اقدام کنند و در صورت عدم اقدام آنها، نسبت به تعطیلی فعالیت در آن ساختمان ها اقدام شود. شعاع حرکتی این تاورکرین ها جدا از ناایمنی کارگاه ها برای سطح معابر نیز ناایمنی ایجاد می کند.

انتهای پیام/