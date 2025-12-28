خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران:

۵۰ درصد تاورکرین‌های پایتخت ناایمن هستند

۵۰ درصد تاورکرین‌های پایتخت ناایمن هستند
کد خبر : 1733966
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تهران ۳۰۰ ملک تاورکرین وجود دارد اما بر اساس شمارش ۵۰۰ تاورکرین در تهران نصب شده که ۱۵۰ مورد ناایمن و ۱۹۰ اپراتور تاورکرین‌ها فاقد گواهینامه هستند.

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت ایمنی تاورکرین ها، اظهار کرد: آنچنان که باید و شاید به این موضوع توجه نشده است. سازمان مدیریت بحران با نظارت و اخطارهایی که دادند، تعداد محدودی از تاورکرین ها ایمن شدند اما به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه طیف زیادی از تاورکرین ها ناایمن هستند، خاطرنشان کرد: در تهران ۳۰۰ ملک تاورکرین وجود دارد اما بر اساس شمارش ۵۰۰ تاورکرین در تهران نصب شده که ۱۵۰ مورد ناایمن و ۱۹۰ اپراتور تاورکرین ها فاقد گواهینامه هستند. به عبارتی ۵۰ درصد از این دستگاه ها ناایمن هستند. 

به گزارش شهر، بابایی تأکید کرد: از همکاران در شهرداری تهران درخواست می کنم که نسبت به پیگیری جهت اخذ استاندارد و گواهی اپراتورها اقدام کنند و در صورت عدم اقدام آنها، نسبت به تعطیلی فعالیت در آن ساختمان ها اقدام شود. شعاع حرکتی این تاورکرین ها جدا از ناایمنی کارگاه ها برای سطح معابر نیز ناایمنی ایجاد می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا