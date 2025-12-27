وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند بازوی علمی تصمیم‌سازی و حل مسئله در سطح ملی باشند، افزود: تمرکز این حجم از ظرفیت علمی در تهران، مسئولیت مدیریت پایتخت را دوچندان کرده و بهره‌گیری هوشمندانه از این توان می‌تواند بسیاری از بحران‌های مزمن کشور را کاهش دهد.

استاندار تهران، بحران آب را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی پایتخت دانست و گفت: بیش از ۷۰ درصد منابع آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود که این منابع به‌شدت دچار افت شده‌اند. اگر طی یک دهه آینده در الگوی حکمرانی، بارگذاری جمعیتی و مدیریت مصرف اصلاحات اساسی صورت نگیرد، تهران با بحران‌های غیرقابل جبران مواجه خواهد شد.

معتمدیان با اشاره به بارگذاری پنج‌برابری جمعیت تهران نسبت به مطالعات علمی پیش از انقلاب، تصریح کرد: شهرهای اقماری اطراف تهران امروز جمعیتی معادل چند استان کشور دارند، بدون آنکه زیرساخت‌های متناسب حمل‌ونقل، خدمات عمومی و زیست‌محیطی برای آن‌ها ایجاد شده باشد. نتیجه این وضعیت، گسترش حاشیه‌نشینی، شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه پایتخت دارای حدود ۱۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد و سکونتگاه غیررسمی است، افزود: بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات خدماتی، ریشه در همین تمرکزهای جمعیتی بدون برنامه‌ریزی دارد؛ از انشعابات غیرمجاز آب و برق گرفته تا معضلات اعتیاد و ناامنی اجتماعی.

استاندار تهران در ادامه به وضعیت نامطلوب سرانه‌های آموزشی و خدماتی اشاره کرد و گفت: سرانه آموزشی استان تهران پایین‌تر از میانگین کشوری است و با وجود تمرکز امکانات در شهر تهران، شهرستان‌های اطراف با کمبود شدید زیرساخت مواجه‌اند؛ این در حالی است که روزانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر برای کار و دریافت خدمات وارد شهر تهران می‌شوند.

معتمدیان، حمل‌ونقل عمومی را یکی از گلوگاه‌های اصلی مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۷۴ درصد ترددها با خودرو شخصی انجام می‌شود که این مسئله نقش مستقیمی در آلودگی هوا، ترافیک سنگین و اتلاف انرژی دارد.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم، خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی همچون مدرسه‌سازی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف آب و برق و مولدسازی دارایی‌ها، اقدامات مهمی آغاز شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تهران به‌تنهایی تا ۱۵۵۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار خواهد کرد و دانشگاه‌ها می‌توانند در این مسیر، نقش علمی و اجرایی مؤثری ایفا کنند.

استاندار تهران، هوشمندسازی مدیریت شهری را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: تهران همچنان با روش‌های سنتی اداره می‌شود. مذاکراتی برای بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی در این حوزه در حال انجام است و دانشگاه‌ها محور بومی‌سازی و توسعه این فناوری‌ها خواهند بود.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مشارکت سیاسی در پایتخت، اظهار کرد: مشارکت پایین مردم تهران در انتخابات موضوعی مهم است و افزایش مشارکت سیاسی، به‌ویژه با نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و احزاب رسمی، یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم به شمار می‌رود؛ چرا که تحولات تهران تأثیر مستقیمی بر کل کشور دارد.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید بیش از گذشته برای حل مسائل واقعی تهران وارد میدان شوند و دولت چهاردهم این آمادگی را دارد که از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، اجرا و اصلاح حکمرانی پایتخت به‌صورت عملی استفاده کند.