کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک هزار و ۵۲ دستگاه سرخ کن قاچاق خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالاها کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه «مهدی افشاری» در این خصوص توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.
وی عنوان کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شورآباد تخلیه و نگهداری میشود که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع مینماید.
سرهنگ افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد محل انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانهها ثبت نگردیده و مشاهده مینمایند مقادیر انبوهی لوازم خانگی خارجی در محل نگهداری که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته میباشد.
این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل: یک هزار و ۵۲ دستگاه سرخ کن قاچاق بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.
به گزارش پلیس، این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.