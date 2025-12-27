گزارش نهایی از حادثه ریزش بهمن در آلواتان:
پیکر فوتی دوم حادثه ریزش بهمن در روستای آلواتان پیدا شد
مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: دو نفر از مفقودین زنده توسط تیمهای عملیاتی هلال احمر و نیروهای مردمی در شرایط بد آب وهوایی و کولاک پیدا شدند. اما پیکر دو نفر دیگر نیز پس از ۱۲ ساعت جستوجو به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
به گزارش ایلنا، حمید محبوبی، مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان شهرستان میرآباد اعلام شد.
وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر نلاس و دو تیم پشتیبان کوهستان از شعبه هلال احمر سردشت و میرآباد بلافاصله به محل حادثه در کیلومتر ۴۰ کیلومتری محور نلاس به میرآباد اعزام شدند.
او ادامه داد: دو نفر از مفقودین زنده توسط تیمهای عملیاتی هلال احمر و نیروهای مردمی در شرایط بد آب وهوایی و کولاک پیدا شدند.
به گفتهی او، پیکر دو نفر نیز نیز علیرغم تلاشهای بسیار پس از ۱۲ ساعت جستوجو متاسفانه در محل حادثه پیدا و به پایین دست کوه انتقال یافته و به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.