رئیسجمهور در جلسه شورایعالی محیط زیست:
اگر آب توسط میرآبها مدیریت میشد، امروز مشکل نداشتیم
رئیس جمهور با اشاره به موفقیت مقررات و مسئولیتهایی که به بخشهای مردمی واگذار شده است، گفت: تجربه نشان داده هر کجا کار به دست بخشهای مردمی و صاحبان و ذینفعان واقعی فرآیند -البته با نظارت دقیق بخش حاکمیتی- سپرده شده بسیار موفقتر از بخش دولتی عمل کردهاند. به عنوان مثال باور دارم که اگر تأمین و توزیع آب همچنان در اختیار خود مردم بود و به واسطه میرآبها مدیریت میشد، امروز تا این حد مشکل تأمین و توزیع آب نداشتیم.
به گزارش ایلنا، چهلمین نشست «شورایعالی محیط زیست» و دومین جلسه این شورا در دولت چهاردهم، صبح امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴، به ریاست رئیس جمهور پزشکیان و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار و ۱۱ دستور جلسه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
رئیس جمهور در این نشست، با تأکید بر ضرورت تدوین، بررسی و تصویب دقیق مفاد مقررات مطرح در مواد دستور جلسه و اساسا تدوین و تصویب هر دستورالعمل و مقرراتی، اظهار کرد: بسیار مهم است که مفاد و محتوای این مقررات با اخذ نظر صاحبان فرآیند و به خصوص مجریان تهیه شود تا منطبق بر واقعیات و قابل اجرا باشد، نه اینکه صرفا مقرراتی انتزاعی و غیرقابل اجرا تدوین کنند که محملی برای فشار به مجریان شده و در گزارش دستگاههای نظارتی به عنوان تخلفات اجرایی و موارد اجرا نشده درج شود.
پزشکیان همچنین عطف به گزارش ارائه شده در جلسه درباره موفقیت آن دسته از مقررات و مسئولیتها که اجرای آنها به بخشهای مردمی واگذار شده است، افزود: تجربه نشان داده هر کجا کار به دست بخشهای مردمی و صاحبان و ذینفعان واقعی فرآیند -البته با نظارت دقیق بخش حاکمیتی- سپرده شده بسیار موفقتر از بخش دولتی عمل کردهاند. به عنوان مثال باور دارم که اگر تأمین و توزیع آب همچنان در اختیار خود مردم بود و به واسطه میرآبها مدیریت میشد، امروز تا این حد مشکل تأمین و توزیع آب نداشتیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید با تکیه بر تجربههای موفق و البته بهروزرسانی مقررات و دستورالعملها، متناسب با تغییرات و اقتضائات جدید، مدل مدیریت مردمی در عرصههای محیط زیستی را تقویت کرده و گسترش دهیم، تصریح کرد: وقتی مسئولیت حفاظت از محیط زیستی که مردم در آن زندگی و کار میکنند به خود آنها سپرده شود، قطعا بسیار مسئولانهتر نسبت به آن عمل میکنند، اما وقتی کار در دست چند نفر تحت عنوان مدیر و کارمند باشد، هر کس به دنبال تأمین منافع دستگاه خود فارغ از منافع کلان خواهد بود.
پزشکیان بر ضرورت عملکرد مسئولانهتر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک در قبال محیط زیست نیز تأکید کرد و گفت: حفاظت از عرصههای محیط زیستی فعالیت این واحدها نیز باید با تدوین مقررات دقیق و بهروز، به خود آنها سپرده و بر عملکرد آنها به دقت نظارت شود.
رئیس جمهور همچنین دربارهبندی از دستور جلسه که مربوط به تدوین «برنامه جامع تنوع زیستی کشور»، معطوف از برنامه جهانی این حوزه بود، نیز اظهار داشت: به طور طبیعی در برنامههای تدوین شده در سازمانهای جهانی، اهداف کلی مطرح میشوند و برنامه اجرای و ساختارهای عملیاتی باید در محل اجرای برنامه و متناسب با اقتضائات و ظرفیتها تدوین شود. تصویب این برنامه نیاز به مداقه بیشتر دارد، لذا اطلاعات و جزئیات کامل آن را در اختیار من هم قرار دهید تا در فرصت مناسب مطالعه و اعلام نظر کنم.
پزشکیان خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون برخورداری از برنامه جامع درباره محیط زیست امکانپذیر نیست؛ در برنامه جامع حفاظت محیط زیست نیز باید همه اقتضائات مرتبط از اقتصاد و جامعهشناسی و نظایر آن لحاظ شوند. میتوان نظیر آنچه در حوزه اصلاح حکمرانی حوزه آب و با تشکیل ۱۲ تیم تخصصی در حال انجام است، اصلاح حکمرانی حوزه محیط زیست را نیز با تشکیل تیمهای تخصصی و همه دستگاهها و اجزای مرتبط، به شکل جامع دنبال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیس جمهور در خصوص طرح موضوع نحوه حفاظت و مدیریت اراضی مستحدثه، ناشی از عقبنشینی دریای خزر نیز، با تأکید بر اینکه قطعا نباید اجازه داد به این اراضی دستاندازی شده و مورد سوءاستفاده قرار گیرند، تصریح کرد: کارشناسان سازمان محیط زیست با اتفاق مسئولان وزارت کشور، استانداران و دیگر مسئولان استانی، به فوریت در این زمینه جلسات خود را برقرار و دستورالعملها و مقررات لازم و نحوه اجرا و مسئولیت هر بخش را به دقت تعیین و تصویب کنند.