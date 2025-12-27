اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه ایام بزرگداشت شهدای مقاومت در کرمان
رئیس پلیس راهور استان کرمان از اجرای محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای منتهی به گلزار شهدای این شهر همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی رضایی، رئیس پلیس راهور استان کرمان اعلام کرد: همزمان با ایام بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بهمنظور تأمین امنیت، تسهیل تردد و ایجاد نظم ترافیکی، محدودیتهایی در محورهای منتهی به گلزار شهدای شهر کرمان اعمال خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، از بامداد روز ۱۱ دیماه تا پایان روز ۱۳ دیماه، ورود تمامی وسایل نقلیه از مسیر میدان بیرمآباد به سمت شمال و ورودی بلوار شهید پورجعفری ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان با اشاره به دیگر محدودیتها گفت: در مسیر خیابان شهدا (زریسف)، از مقابل کلانتری ۱۲ و کوچه شهدای ۴۸ به سمت گلزار شهدا، تردد وسایل نقلیه ممنوع خواهد بود و خیابان منجی بهصورت یکطرفه در مسیر پارکینگ امام رضا و میدان بیرمآباد مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: همچنین در بزرگراه آیتالله خامنهای، مسیر غرب به شرق تا دوربرگردان پیش از جاده جدید آرامستان و محدوده مقابل پمپ بنزین، مسدود بوده و تردد به سمت بلوار شهید پورجعفری و گلزار شهدا امکانپذیر نخواهد بود.
سرهنگ رضایی تأکید کرد: زائران و شهروندانی که قصد حضور در گلزار شهدای کرمان و زیارت مرقد مطهر سردار دلها را دارند، میتوانند از دو مسیر تعیینشده به پارکینگ امام رضا در ضلع جنوبغربی بلوار شهید پورجعفری مراجعه کنند.
وی مسیر اول را میدان سراسیاب، خیابان سرباز، خیابان آبشار، خیابان منجی و پارکینگ امام رضا اعلام کرد و افزود: مسیر دوم نیز خیابان شهدا از مقابل کوچه ۳۱، خیابان منجی و پارکینگ امام رضا خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد: توقف و پارک هرگونه وسیله نقلیه شامل موتورسیکلت، خودروهای سواری و مسافربری در طول و حاشیه مسیرهای اعلامشده ممنوع است.
وی در پایان گفت: تردد وسایل نقلیه ترانزیتی و باری از صبح روز ۱۱ دیماه از محورهای برونشهری به سمت کرمان نیز ممنوع خواهد بود که این محدودیت شامل مسیرهای باغین به کرمان، ماهان به کرمان، دوراهی سیرچ به کرمان، چترود و سراسیاب فرسنگی به کرمان و جوپار به کرمان میشود.