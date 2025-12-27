ثبت بیش از ۲۴ هزار مأموریت اورژانسی در استان تهران طی یک هفته

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته، از ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۴ هزار و ۵۴۵ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شده است که در پی آن، ۵ هزار و ۷۳۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱ هزار و ۲۴۱ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۶۲ هزار و ۲۰۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که متأسفانه ۶ هزار و ۱۲۷ تماس، معادل ۹.۹ درصد کل تماس‌ها، مزاحمت تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به نوع مأموریت‌ها اظهار کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۳ هزار و ۶۹۵ مورد (۱۵.۱ درصد) مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۰ هزار و ۸۵۰ مورد (۸۴.۹ درصد) مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان تهران، توکلی همچنین از انجام ۶ سورتی پرواز اورژانس هوایی طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در پی این پروازها، ۶ نفر از مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

