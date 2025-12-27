کارگر:
شناسنامه الکترونیکی یک سال است آماده بهرهبرداری است
به گزارش خبرنگار ایلنا، هاشم کارگر، رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور در مراسم تکریم و معارفه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به اقدامات انجام شده در طول دوره مسئولیت خود، بیان کرد: سازمان ثبت احوال، سازمانی بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است و بسیاری از اتفاقات و رویدادهایی که در کشور رخ میدهد، از هویت آغاز میشود. چنانچه این مجموعه وظایف خود را بهدرستی انجام دهد، سایر اقدامات در کشور نیز بهخوبی رقم خواهد خورد.
وی افزود: در حوزه هوشمندسازی و دولت الکترونیک نیز، نظام هویتی در تعریفهای جهانی ستون فقرات دولت الکترونیک محسوب میشود و این موضوع بسیار مهم و اساسی است.
کارگر ادامه داد: در همین ابتدا، انتصاب برادر عزیزم جناب آقای محمدجمالو را بهعنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال تبریک می گویم و اطمینان دارم با یاری خداوند و همکاری شما عزیزان، دوران درخشانی برای سازمان ثبت احوال رقم خواهد خورد.
وی افزود: رویکرد اصلی ما در این مدت، برنامهمحوری بود؛ به این معنا که تمامی اقدامات سازمان مبتنی بر برنامههای سالانه تدوین و اجرا میشد و نسبت به اجرای آنها متعهد و وفادار بودیم. اگر اتفاق مثبتی در این مدت رقم خورده است، ابتدا لطف و عنایت الهی و سپس تلاش و کوشش شبانهروزی همکاران بوده است.
کارگر ادامه داد: در راستای هوشمندسازی، بسترهای گوناگونی ایجاد شد؛ از جمله راهاندازی سامانه «سهیم» که بهعنوان بستر و درگاه اصلی خدمات سازمان ثبت احوال مورد استفاده قرار گرفت و برای نخستینبار امکان دسترسی مردم به اطلاعات هویتی خود از طریق بستر اینترنت فراهم شد. همچنین سامانه احراز هویت «هدا» که موضوعی بسیار مهم است، راهاندازی شد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از خدمات و فرایندهای سازمان نیز هوشمندسازی شد که از جمله آخرین آنها میتوان به صدور شناسنامه نوزاد بهصورت غیرحضوری اشاره کرد که هماکنون همه افراد میتوانند این خدمت را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.
او افزود: همچنین در راستای خارج کردن برخی مدارک از حالت فیزیکی و ارائه آنها بهصورت الکترونیکی، اسناد هویتی سازمان بهصورت الکترونیکی آماده شده است. شناسنامه الکترونیکی نیز حدود یک سال است که آماده بهرهبرداری بوده و در صورت تصمیمگیری برای جایگزینی آن با شناسنامه فیزیکی، آمادگی کامل وجود دارد که این موضوع در کاهش هزینههای سازمان و کشور نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس سابق سازمان ثبت احوال با اشاره به جایگاه این سازمان در نظام حکمرانی گفت: یکی از رویکردهای ما، توجه به جایگاه سازمان ثبت احوال در حکمرانی کشور بود. بهعنوان نمونه، پایگاه خانوار در سازمان ثبت احوال ایجاد شد؛ در حالی که پیشتر تصور میشد این پایگاه باید در دستگاههای اقتصادی مستقر باشد. اکنون تمامی دستگاههایی که با موضوع خانوار سروکار دارند، خدمات خود را از سازمان ثبت احوال دریافت میکنند و این امر موجب افزایش دقت و بهروز بودن پایگاه خانوار کشور شده است.
وی افزود: پیش از این، اطلاعات خانوار در دستگاه متولی بهروز و دقیق نبود، اما اکنون با هر واقعه حیاتی که رخ میدهد، اطلاعات نظام خانوار نیز بهروزرسانی میشود. همچنین پایگاه سببی و نسبی یا خانواده که جای آن در کشور خالی بود، در سازمان ثبت احوال ایجاد شد. با وجود پیگیری برخی دستگاهها برای واگذاری این موضوع، همکاران سازمان ایستادگی کردند و امروز سرویسهای مربوطه برقرار است و دستگاهها بر اساس آن خدمات دریافت میکنند؛ امری که در نظامات اقتصادی، اجتماعی، بانکی و امنیتی کشور بسیار مؤثر است.
کارگر ادامه داد: به لطف خداوند، جایگاه سازمان ثبت احوال در نظام اداری و حکمرانی کشور ارتقا یافت و امروز در بسیاری از تصمیمگیریهای کلان، نظر این سازمان مورد توجه قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جمعیت اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود قانون جمعیت و اهمیت این مسئله در کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری، بررسیها نشان داد که مرکز متمرکزی برای رصد جمعیت در کشور وجود ندارد. حتی خود سازمان ثبت احوال نیز فاقد چنین مرکزی بود. در سال ۱۴۰۲ مرکز رصد جمعیت کشور افتتاح شد که با استقبال گسترده مسئولان، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی مواجه شد.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱، محاسبه نرخ باروری که پیشتر مبتنی بر برآوردها بود، بر اساس دادههای ثبتی سازمان ثبت احوال انجام شد. مرکز رصد جمعیت نیز کاملاً مبتنی بر دادههای ثبتی و کد ملی است که آثار فراوانی داشته و امروز جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است. با حمایت وزیر محترم کشور، این مرکز بهصورت رسمی در ساختار سازمان ثبت احوال پیشبینی و ایجاد شد و هماکنون فعالیتهای آن در حال انجام است.