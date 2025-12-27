خبرگزاری کار ایران
ریزش بهمن در روستای آلواتان با یک فوتی و یک مفقودی/ ۲ نفر زنده پیدا شدند

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی از ریزش بهمن در روستای آلواتان با یک فوتی و یک مفقودی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی اعلام کرد: «بامداد امروز به دنبال حادثه ریزش بهمن، ۴ نفر دچار حادثه شدند که یک نفر به دلیل شدن جراحات در دم جان باخت.

در این عملیات ۲ نفر زنده پیدا شدند و یک نفر کماکان مفقود است که با توجه به گستردگی محل سقوط بهمن، جستجوی تیم های عملیاتی هلال احمر و مردمی، برای فرد مفقودی ادامه دارد.»

 

 

 

 

 

